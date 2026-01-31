'유기상 24점 폭발' LG, 현대모비스 제압…KCC는 4연패 탈출

▲ LG 슈터 유기상

이미지 확대하기

프로농구 선두 창원 LG가 불 뿜은 유기상의 외곽포를 앞세워 울산 현대모비스를 물리쳤습니다.LG는 오늘(31일) 창원체육관에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 홈 경기에서 현대모비스에 76대 65로 이겼습니다.28일 원주 DB에 연장패를 당한 아쉬움을 씻어낸 LG는 25승째(11패)를 쌓으며 공동 2위(23승 13패) 안양 정관장, DB와 격차를 2승으로 벌렸습니다.또 지난해 1월부터 이어온 현대모비스 상대 연승 행진을 7경기로 늘렸습니다.현대모비스는 8위(13승 23패)에 머물렀습니다.직전 경기에서 26점을 쏜 유기상은 이날 양 팀 최다 24점을 쓸어 담으며 제 몫 이상을 해냈습니다.10차례 시도 중 6번 림을 가른 유기상의 외곽포는 LG 승리에 가장 큰 동력이었습니다.마레이 역시 22점 13리바운드로 더블 더블을 작성하며 변함없는 활약을 펼쳤습니다.현대모비스에서는 박무빈이 15점으로 분전했습니다.부산 사직체육관에서는 부산 KCC가 4연패를 끊어냈습니다.47점을 합작한 허훈, 허웅 형제를 앞세워 서울 삼성을 103대 90으로 완파했습니다.허웅은 3점 4개를 포함해 양 팀 최다 29점을 올리고 5어시스트 4리바운드를 곁들였습니다.허훈 역시 외곽포 4개를 적중시키며 총 18점을 올리고 어시스트는 6개 기록했습니다.5경기 만에 승리한 KCC는 5할 승률을 맞추며 6위(18승 18패)를 유지했고, 삼성은 9위(12승 24패)를 지켰습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)