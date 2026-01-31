SSG, 선수단 연봉 재계약 완료…조형우 212.5% 인상

▲ SSG 조형우

프로야구 SSG 랜더스가 2026시즌 재계약 대상자 58명과 연봉 계약을 마쳤다고 오늘(31일) 밝혔습니다.주전 포수 조형우는 지난해 4천만 원에서 무려 212.5% 인상된 1억 2천500만 원에 계약해 팀 내 최고 인상률을 기록했습니다.조형우는 2025시즌 102경기에 나와 타율 0.238, 홈런 4개, 29타점의 성적을 냈습니다.최고 인상액 주인공은 1억 2천600만 원이 오른 불펜 요원 이로운입니다.지난 시즌 75경기에 등판, 평균 자책점 1.99에 6승 5패 1세이브 33홀드의 성적을 낸 이로운은 지난해 연봉 7천400만 원에서 2026시즌 2억 원으로 껑충 뛰었습니다.이밖에 유격수 박성한은 3억 7천만 원에서 5천만 원 오른 4억 2천만 원에 계약했고, 중견수 최지훈은 3억 원에서 3억 7천만 원으로 인상됐습니다.마무리 투수 조병현은 1억 3천500만 원에서 2억 5천만 원으로 85.2%가 올랐습니다.또 고명준은 1억 6천만 원, 정준재는 1억 3천만 원에 각각 계약하며 억대 연봉 대열에 합류했습니다.(사진=연합뉴스)