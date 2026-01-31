뉴스
박지수·강이슬 40점 합작…KB, 신한은행 완파

전영민 기자
작성 2026.01.31 16:32 조회수
박지수·강이슬 40점 합작…KB, 신한은행 완파
▲ 박지수와 강이슬

여자프로농구 2위 청주 KB가 최하위 인천 신한은행을 3연패에 빠뜨리고 선두 추격을 이어갔습니다.

KB는 오늘(31일) 인천 도원체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 정규리그 원정 경기에서 76대 66으로 이겼습니다.

1쿼터 3분여에 이채은의 3점으로 앞서나가기 시작한 KB는 그 뒤로 한 번도 리드를 빼앗기지 않았습니다.

3쿼터 초반에는 강이슬의 연속 3점 등으로 49대 36으로 앞서나갔고, 이후 큰 위기 없이 승리를 가져갔습니다.

박지수와 강이슬이 20점씩을 쓸어 담으며 승리를 쌍끌이했습니다.

박지수는 리바운드도 15개 잡아내 더블 더블을 기록했습니다.

신한은행에서는 신이슬이 3점 5개로 15점을 넣고 리바운드 6개를 잡아내며 활약했으나 패배에 빛바랬습니다.

4연승을 달린 2위(13승 7패) KB는 선두(14승 5패) 부천 하나은행과 승차를 1.5경기로 좁혔습니다.

3연패를 당한 신한은행은 그대로 최하위(3승 16패)에 머물렀습니다.

(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

