"성병 때문에 약 좀…아내에겐 비밀" 빌 게이츠의 은밀한 부탁?

마이크로소프트 창업자 빌 게이츠가 여성들과 성관계를 하고 성병에 걸린 뒤 '억만장자 성범죄자' 제프리 엡스타인에게 도움을 구했단 주장이 담긴 이메일이 공개됐습니다. 파이낸셜타임스에 따르면 현지시간 30일 미국 법무부가 공개한 3백 만 페이지 분량의 엡스타인 문건 중엔 엡스타인이 자신에게 보낸 걸로 추정되는 한 이메일이 포함됐습니다. 이 이메일엔 게이츠가 러시아 여성들과 성관계를 하고 성병에 걸렸고, 이 사실을 배우자에게 숨기려고 했다는 내용이 담겼습니다. 게이츠가 엡스타인에게 항생제를 구해달라고 부탁하며 성병 증상을 설명한 뒤 이메일을 삭제하라고 요구했다는 겁니다. 게이츠의 대변인은 "터무니없고 완전히 사실무근"이라며 "문건에서 확인할 수 있는 건 엡스타인이 게이츠와의 관계가 끝나 좌절했고, 게이츠를 함정에 빠뜨리고 명예를 훼손하려 시도했다는 것"이라고 주장했습니다. 앞서 게이츠는 언론과의 인터뷰에서 엡스타인과의 관계에 대한 질문에 "자선사업 문제로 여러 차례 만났다"고 인정하면서도 "엡스타인을 믿은 건 큰 실수"라고 말했습니다. 헤지펀드 매니저 출신인 엡스타인은 수십 명의 미성년자를 상대로 성범죄를 저지른 혐의로 체포된 뒤 지난 2019년 뉴욕의 감옥에서 스스로 목숨을 끊었습니다. 엘리자베스 2세 여왕의 차남 앤드루 왕자와 빌 클린턴 전 대통령 등 정재계 유명 인사들이 엡스타인과 여행을 가는 등 친분이 있었던 것으로 확인돼 파장이 일었습니다. 앞서 하원 소속 민주당 의원들은 도널드 트럼프 미국 대통령이 엡스타인과 함께 찍은 사진을 공개하기도 했습니다. 다만, 법무부가 공개한 문건에선 트럼프 대통령과 엡스타인의 관계에 대한 새로운 사실은 거의 담기지 않았다는 평가가 나옵니다.



(취재: 김진우 / 영상편집: 이승진 / 제작: 디지털뉴스부)