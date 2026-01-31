물바다 도로에서 학생을 어깨에…미국 안전요원 선행 화제

▲ 안전요원 조 새스가 학생을 어깨에 매고 걸어가는 모습
미국 시카고의 한 공립학교 횡단 보도 안전요원이 물과 얼음, 눈이 뒤섞여 엉망이 된 도로에서 학생을 도운 선행이 소셜미디어(SNS)에서 큰 화제를 모았습니다.
워싱턴포스트(WP)에 따르면, 안전요원 조 새스(44)가 13살의 남학생 호세니크 로드리게스(13)를 어깨에 둘러메고 횡단 보도 2곳을 건너 학교 앞까지 데려다 준 영상이 SNS에서 80만 회 이상의 조회 수를 기록했습니다.
지난 22일 제이미슨 초등학교 앞 도로는 주변에서 수도관이 터지면서 얼음이 질퍽한 물바다가 됐습니다.
새로 산 에어조던 운동화를 신고 나온 로드리게스는 도로 상태를 확인하고는 걸음을 멈추었는데, 이때 장화를 신고 근무 중이던 새스가 다가가 "널 내 어깨에 태워도 괜찮을까?"라고 물었습니다.
로드리게스가 동의하자 새스는 왼손에 '정지'(STOP) 신호봉을 들고 오른쪽 어깨에는 로드리게스를 둘러멘 채 걷기 시작했습니다.
그는 횡단보도 2개를 건넌 뒤 안전한 인도에 로드리게스를 내려줬습니다.
등을 토닥이며 로드리게스와 인사한 새스는 곧장 다른 학생들에게 길을 안내하며 평소처럼 근무를 이어갔습니다.
90초 남짓 이어진 이 일은 두 사람이 알지 못하는 사이에 당시 헬리콥터를 타고 수도관 파열 현장을 취재하던 지역 방송사의 카메라에 포착됐습니다.
영상이 SNS로 공개되자 "일상 속 진정한 영웅", "힘든 아침에 큰 변화를 가져오는 작은 배려와 친절"이라는 찬사가 쏟아졌습니다.
4년 넘게 학교 안전요원으로 일하고 있다는 새스는 WP에 "사람들이 나를 그렇게 봐준다면, 그건 세상에서 가장 아름다운 일 중 하나라고 생각한다"면서 "나는 단지 이웃을 돕는 친구일 뿐"이라고 말했습니다.
이 일을 계기로 새스의 친구가 개설한 모금 계좌에는 8천 달러(약 1천200만 원) 이상이 모였습니다.
새스는 기부금 절반은 지역의 청소년 멘토링 단체에, 나머지 반은 연방정부의 이민 단속으로 어려움을 겪게 된 지역 상점에 기부하기로 했습니다.
(사진=시카고 방송사 WGN 소속 마커스 레쇼크 기자의 엑스(X) 게시 영상 캡처, 연합뉴스)
댓글