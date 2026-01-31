물바다 도로에서 학생을 어깨에…미국 안전요원 선행 화제

▲ 안전요원 조 새스가 학생을 어깨에 매고 걸어가는 모습

미국 시카고의 한 공립학교 횡단 보도 안전요원이 물과 얼음, 눈이 뒤섞여 엉망이 된 도로에서 학생을 도운 선행이 소셜미디어(SNS)에서 큰 화제를 모았습니다.워싱턴포스트(WP)에 따르면, 안전요원 조 새스(44)가 13살의 남학생 호세니크 로드리게스(13)를 어깨에 둘러메고 횡단 보도 2곳을 건너 학교 앞까지 데려다 준 영상이 SNS에서 80만 회 이상의 조회 수를 기록했습니다.지난 22일 제이미슨 초등학교 앞 도로는 주변에서 수도관이 터지면서 얼음이 질퍽한 물바다가 됐습니다.새로 산 에어조던 운동화를 신고 나온 로드리게스는 도로 상태를 확인하고는 걸음을 멈추었는데, 이때 장화를 신고 근무 중이던 새스가 다가가 "널 내 어깨에 태워도 괜찮을까?"라고 물었습니다.로드리게스가 동의하자 새스는 왼손에 '정지'(STOP) 신호봉을 들고 오른쪽 어깨에는 로드리게스를 둘러멘 채 걷기 시작했습니다.그는 횡단보도 2개를 건넌 뒤 안전한 인도에 로드리게스를 내려줬습니다.등을 토닥이며 로드리게스와 인사한 새스는 곧장 다른 학생들에게 길을 안내하며 평소처럼 근무를 이어갔습니다.90초 남짓 이어진 이 일은 두 사람이 알지 못하는 사이에 당시 헬리콥터를 타고 수도관 파열 현장을 취재하던 지역 방송사의 카메라에 포착됐습니다.영상이 SNS로 공개되자 "일상 속 진정한 영웅", "힘든 아침에 큰 변화를 가져오는 작은 배려와 친절"이라는 찬사가 쏟아졌습니다.4년 넘게 학교 안전요원으로 일하고 있다는 새스는 WP에 "사람들이 나를 그렇게 봐준다면, 그건 세상에서 가장 아름다운 일 중 하나라고 생각한다"면서 "나는 단지 이웃을 돕는 친구일 뿐"이라고 말했습니다.이 일을 계기로 새스의 친구가 개설한 모금 계좌에는 8천 달러(약 1천200만 원) 이상이 모였습니다.새스는 기부금 절반은 지역의 청소년 멘토링 단체에, 나머지 반은 연방정부의 이민 단속으로 어려움을 겪게 된 지역 상점에 기부하기로 했습니다.(사진=시카고 방송사 WGN 소속 마커스 레쇼크 기자의 엑스(X) 게시 영상 캡처, 연합뉴스)