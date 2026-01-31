[자막뉴스] 이 대통령 "부동산 정상화, 불가능 같나…5천피보다 쉽다"

이재명 대통령이 부동산 시장을 잡겠다는 의지를 강하게 드러냈습니다.



이 대통령은 자신의 SNS 계정에 망국적 부동산의 정상화가 불가능할 것 같냐며 표 계산 없이 국민을 믿고 비난을 감수하면 될 일이라고 적었습니다.



'집 주인들 백기 들었나, 서울 아파트값 급브레이크'라는 제목의 기사도 함께 올렸습니다.



정부가 부동산 세제 개편을 검토할 가능성을 언급한 뒤 서울 아파트값이 소폭 하락했다는 내용의 기사입니다.



이 대통령은 그러면서 부동산 정상화가 5천피, 계곡 정비보다 훨씬 쉽고 중요한 일이라며 기회가 있을 때 잡기 바란다, 이번이 마지막 기회였음을 곧 알게 될 거라고 강조했습니다.



계곡·하천 불법시설 정비사업을 통해 계곡을 정상화한 건 이 대통령이 경기지사 시절 이뤄낸 대표적인 성과입니다.



또 불가능할 거라는 지적을 많이 받았던 '코스피 지수 5천 달성' 공약도 현실화됐습니다.



이런 추진력을 기반으로 부동산 시장도 잡겠다는 뜻입니다.



집값 상승을 기대하며 매물을 내놓지 않고 있는 투기성 다주택자 등을 겨냥해 경고를 보낸 걸로 해석됩니다.



이 대통령의 오늘(31일) 메시지에 국민의힘은 이 대통령이 매물을 내놓지 않는 주택 소유자를 사실상 협박하고 있는 거라고 비판했습니다.



