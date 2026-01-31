국힘 "이 대통령, 적반하장으로 유주택자 압박…국민 불신"

▲ 국민의힘

이재명 대통령이 실거주 목적이 아닌 투기 목적의 부동산 소유에 대해 강경한 입장을 밝힌 가운데, 국민의힘은 "이 대통령이 매물을 내놓지 않는 주택 소유자를 사실상 협박하고 있다"며 "적반하장으로 유주택자를 압박하는 모습에 공감할 국민은 없다"고 비판했습니다.조용술 국민의힘 대변인은 오늘(31일) 논평을 통해 "지금까지 이재명식 정치는 이념적 부동산 정책을 강행하며 그 부담과 피해를 고스란히 국민에게 전가해왔다"며 이같이 밝혔습니다.조 대변인은 "이재명 정권의 지난 세 차례 부동산 대책으로 시장이 심각하게 교란됐고, 혼란스러운 정책 아래 많은 국민의 내 집 마련의 꿈은 사라졌다"고 지적했습니다.조 대변인은 그러면서 "집을 계속 보유하던 사람들은 보유세 급등으로 신음하고, 내 집 마련의 꿈은 집값 폭등으로 좌절되고 있다"며 "이재명 정권 출범 후 6개월여 만에 벌어진 일"이라고 비판했습니다.그러면서 "이제라도 이 대통령은 국민을 대신해 비판을 전하는 야당의 목소리에 귀 기울이라"고 강조했습니다.앞서 이 대통령은 오늘 자신의 SNS 계정에 '비정상의 정상화, 부동산 투기 억제는 실패할 것 같나요?'라는 제목으로 "망국적 부동산 정상화는 불가능할 것 같은가요. 표 계산 없이 국민을 믿고 비난 감수만 하면 될 일"이라는 내용의 글을 게재했습니다.이 대통령은 또 "부동산 정상화는 5000피, 계곡정비보다 훨씬 쉽고 더 중요한 일"이라며 부동산 투기 관련 강경 대응을 예고했습니다.