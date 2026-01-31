뉴스
김시우, PGA 투어 파머스 인슈어런스오픈 2R 5위

이정찬 기자
김시우, PGA 투어 파머스 인슈어런스오픈 2R 5위
▲ 김시우

김시우가 미국프로골프(PGA) 투어 파머스 인슈어런스오픈(총상금 960만 달러) 2라운드에서 단독 5위에 올랐습니다.

김시우는 오늘(31일) 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 토리파인스 골프코스 노스코스(파72·7천258야드)에서 열린 2라운드에서 버디 7개와 보기 1개로 6언더파 66타를 쳤습니다.

중간 합계 10언더파 134타가 된 김시우는 1라운드 공동 23위에서 단독 5위로 도약했습니다.

김시우는 올해 앞서 열린 소니오픈 공동 11위, 아메리칸 익스프레스 공동 6위 등 2026시즌 초반 좋은 흐름을 이어갔습니다.

17언더파 127타로 단독 선두인 저스틴 로즈(잉글랜드)와는 7타 차입니다.

1980년생인 로즈는 단독 2위 셰이머스 파워(아일랜드)에게도 4타 앞선 단독 1위를 달리며 지난해 8월 페덱스 세인트주드 챔피언십 이후 6개월 만에 투어 13승 달성을 노립니다.

조엘 데이먼과 맥스 맥그리비(이상 미국)가 11언더파 133타로 공동 3위입니다.

이 대회는 토리파인스 골프코스의 노스코스와 사우스코스(파72·7천765야드)에서 1, 2라운드를 번갈아 치른 뒤 3, 4라운드는 사우스코스에서 진행합니다.

김성현은 4언더파 140타, 공동 45위로 3라운드에 진출했습니다.

LIV 골프를 탈퇴하고 PGA 투어로 돌아온 브룩스 켑카(미국)는 2라운드에서 4타를 줄이며 컷 통과 막차를 탔습니다.

2022년 3월 이후 거의 4년 만에 PGA 투어 복귀전에 나선 켑카는 1라운드에서 1오버파 73타, 공동 102위로 부진했으나 2라운드 후 3언더파 141타, 공동 58위가 됐습니다.

한국 선수로는 김시우, 김성현 외에 김주형이 켑카와 함께 3언더파 141타, 공동 58위에 올랐고 이승택은 10오버파 154타, 146위로 컷 탈락했습니다.

(사진=게티이미지코리아)
