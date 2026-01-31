오현규의 헹크, 자그레브와 유로파리그 16강 PO서 격돌

▲ 헹크의 오현규

국가대표 공격수 오현규가 활약하는 벨기에 프로축구 KRC 헹크가 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 16강 진출을 놓고 GNK 디나모 자그레브(크로아티아)와 대결합니다.헹크는 스위스 니옹에서 진행된 2025-2026 UEFA 유로파리그(UEL) 16강 플레이오프(PO) 대진 추첨 결과 자그레브와 맞붙게 됐습니다.유로파리그(UEL)는 챔피언스리그처럼 리그 페이즈에서 36개 팀이 총 8개 팀과 한 번씩 맞대결해 1∼8위는 16강 토너먼트에 직행하고, 9∼24위는 PO를 통해 16강에 추가 합류하는 방식으로 진행됩니다.헹크는 승점이 16점으로 같은 8위 AS로마(이탈리아)에 골 득실에서 세 골이 뒤져 9위로 밀려나는 바람에 아쉽게 16강 직행에 실패했습니다.자그레브(승점 10점)는 23위로 16강 PO에 진출했습니다.국가대표 측면 수비수 설영우가 뛰는 츠르베나 즈베즈다(세르비아·15위)는 LOSC 릴(프랑스·18위)과 맞붙고, 윙어 양현준의 소속팀 셀틱(스코틀랜드·21위)은 슈투트가르트(11위·독일)와 싸웁니다.16강 PO는 홈 앤드 어웨이 방식으로 개최되며 1차전은 2월 20일, 2차전은 1주 뒤인 2월 27일에 열립니다.'한국인 듀오' 공격수 조규성과 중앙수비수 이한범이 뛰는 미트윌란(덴마크)은 리그 페이즈에서 3위로 16강에 직행해 8강행을 다툴 상대를 기다립니다.(사진=AP, 연합뉴스)