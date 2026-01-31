PSG, 모나코와 UCL 16강 PO…벤피카는 레알과 또 격돌

▲ 벤피카의 PO 진출에 환호하던 모리뉴 감독(가운데)

국가대표 미드필더 이강인이 뛰는 파리 생제르맹(PSG)이 같은 리그 팀인 AS 모나코와 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 16강 진출을 다툽니다.PSG는 스위스 니옹에서 진행된 2025~2026 UEFA 챔피언스리그(UCL) 16강 플레이오프(PO) 대진 추첨 결과 모나코와 대결하게 됐습니다.36개 팀이 경쟁한 UCL 리그 페이즈에서 팀당 홈과 원정 4경기씩, 8경기를 치러 1∼8위 팀은 바로 16강에 진출하고, 9∼24위 16개 팀은 플레이오프를 벌여 추가로 16강에 합류할 8개 팀을 가립니다.지난 시즌에 구단 역사상 처음으로 UCL 우승을 차지한 '디펜딩 챔피언' PSG는 이번 시즌에는 리그 페이즈에서 승점 14점으로 11위에 처져 16강 PO에 나서게 됐습니다.모나코(승점 10)는 21위로 리그 페이즈를 마쳤습니다.16강 PO는 홈 앤드 어웨이 방식으로 열리며 1차전은 2월 18∼18일, 2차전은 2월 25∼26일에 개최됩니다.PSG는 모나코와 2월 18일 먼저 원정 경기를 치른 뒤 같은 달 26일 안방에서 2차전을벌입니다.대진 추첨에서 가장 눈길을 끈 것은벤피카(포르투갈)와 레알 마드리드(스페인)의 재격돌, 이른바 '모리뉴 더비'의성사였습니다.앞서 조제 모리뉴 감독이 이끄는 벤피카는 29일 열린 리그 페이즈 마지막 8차전 홈 경기에서 레알 마드리드를 4대2로 꺾고승점 9점으로 PO 진출 마지노선인24위에 턱걸이했습니다.탈락 위기에 놓였으나 후반 추가시간 8분이 지날 때 골키퍼 아나톨리 트루빈이 터트린 헤딩 골 덕분에 골 득실 차로 극적으로PO에 진출했습니다.반면 이 패배로 레알 마드리드(승점 15점)는 9위로 밀려나 16강 직행 티켓을 놓쳤습니다.레알 마드리드는 모리뉴 감독이 2010∼2013년 지휘했던 팀입니다.◇ 2025-2026 UEFA 챔피언스리그 16강 플레이오프 대진 * 앞 팀이 1차전 홈 경기. 괄호 안은 리그 페이즈 순위갈라타사라이(튀르키예·20위)-유벤투스(이탈리아·13위)AS모나코(21위)-파리 생제르맹(11위·이상 프랑스)보루시아 도르트문트(독일·17위)-아탈란타(이탈리아·15위)벤피카(포르투갈·24위)-레알 마드리드(스페인·9위)카라바흐(아제르바이잔·22위)-뉴캐슬 유나이티드(잉글랜드·12위)클뤼프 브뤼허(벨기에·19위)-아틀레티코 마드리드(스페인·14위)보되/글림트(노르웨이·23위)-인터 밀란(이탈리아·10위)올림피아코스(그리스·18위)-레버쿠젠(독일·16위)(사진=AP, 연합뉴스)