뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

홍현석, '헤더'로 벨기에 임대 이적 3경기 만에 첫 골

이정찬 기자
작성 2026.01.31 10:08 조회수
홍현석, '헤더'로 벨기에 임대 이적 3경기 만에 첫 골
▲ 미드필더 홍현석

미드필더 홍현석(26)이 벨기에 프로축구 KAA 헨트에 임대 이적한 후 3경기 만에 첫 골 맛을 봤습니다.

홍현석은 오늘(31일) 벨기에 라 루비에르의 이지 아레나에서 열린 2025-2026 벨기에 주필러 프로리그 23라운드 RAAL 라 루비에르와 원정 경기에 선발 출전해 후반 11분 선제골을 터트렸습니다.

수비수 티아구 아라우주가 왼쪽 측면에서 골문으로 올린 크로스를 홍현석이 헤딩으로 마무리해 균형을 깨뜨렸습니다.

홍현석이 헨트 유니폼을 다시 입은 뒤 3경기 만에 기록한 첫 골이자 첫 공격포인트입니다.

홍현석은 지난 15일 독일 분데스리가 마인츠에서 헨트로 임대 이적했습니다.

마인츠에서 자리를 잡는 데 어려움을 겪던 홍현석은 더 많은 출전 시간 확보를 위해 2025-2026시즌을 앞두고 지난해 여름 프랑스 1부 리그(리그1) FC 낭트로 임대됐습니다.

낭트에서도 이번 시즌 리그 6경기 출전하는 데 그친 홍현석은 헨트로 재임대됐습니다.

헨트는 홍현석이 2022년 8월부터 두 시즌 동안 100경기 이상을 소화하며 18골 20도움을 기록했던 팀입니다.

홍현석은 헨트 복귀 신고 무대였던 지난 18일 안데를레흐트와 리그 21라운드 홈 경기(4대2 승)부터 3경기 연속 선발로 나섰습니다.

홍현석은 71분을 소화하고 1대0으로 앞서 있던 후반 26분 모모두 송코와 교체됐습니다.

헨트는 후반 36분 라 루비에르의 놀란 질로에게 프리킥으로 동점 골을 내줘 1대1로 비겼습니다.

최근 3연승 행진은 끊겼지만 4경기 연속 무패(3승 1무)를 이어간 헨트는 16개 팀 중 5위를 유지했습니다.

(사진=게티이미지코리아)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이정찬 기자 사진
이정찬 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지