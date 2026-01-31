양희영, LPGA 투어 개막전 2R 공동 3위…'샷 이글' 황유민, 공동 5위

▲ 골프선수 양희영

양희영이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 2026시즌 개막전 2라운드에서 공동 3위에 올랐습니다.양희영은 오늘(31일) 미국 플로리다주 올랜도의 레이크 노나 골프 앤드 컨트리클럽(파72·6천624야드)에서 열린 LPGA 투어 힐튼 그랜드 배케이션스 챔피언스 토너먼트(총상금 210만 달러) 대회 이틀째 2라운드에서 버디 4개와 보기 1개로 3언더파 69타를 쳤습니다.중간 합계 7언더파 137타가 된 양희영은 순위를 1라운드 공동 6위에서 공동 3위로 끌어 올렸습니다.8언더파 136타로 공동 선두인 리디아 고(뉴질랜드), 로티 워드(잉글랜드)와는 1타 차입니다.양희영은 2라운드 11번 홀(파5) 버디로 한때 7언더파 단독 선두에 나서기도 했지만 이후 타수를 줄이지 못해 리디아 고와 워드에게 추월을 허용했습니다.2024년 6월 메이저 대회인 KPMG 여자 PGA 챔피언십에서 투어 6승을 달성한 양희영은 1년 8개월 만에 7승 가능성을 키웠습니다.지난해 이 대회 우승자 김아림과 올해 LPGA 투어 신인 황유민은 나란히 6언더파 138타를 치고 공동 5위에 자리했습니다.김아림은 보기 없이 버디만 3개를 골라냈고, 황유민은 이글 1개와 버디 6개, 보기 3개로 5타를 줄이며 1라운드 공동 16위에서 공동 5위로 껑충 뛰었습니다.황유민은 첫날 50%(7/14)였던 페어웨이 안착률이 78.6%(11/14)로 올라갔고, 퍼트 수도 32개에서 25개로 줄었습니다.특히 18번 홀(파4)에서는 두 번째 샷이 그대로 홀 안으로 향하는 샷 이글을 기록하기도 했습니다.1라운드 단독 선두였던 하타오카 나사(일본)가 양희영과 함께 공동 3위에 올랐습니다.여자 골프 세계 랭킹 1위 지노 티띠꾼(태국)은 넬리 코르다(미국) 등과 함께 5언더파 139타, 공동 8위입니다.(사진=게티이미지코리아)