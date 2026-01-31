작년 제주 찾은 외국인 관광객 224만 명…중국인이 70%

▲ 휴가철 제주 해수욕장

지난해 제주를 찾은 외국인 관광객 10명 중 7명이 중국인으로 나타났습니다.제주도관광협회에 따르면 2025년 제주를 찾은 관광객은 1천386만 1천748명으로 이 중 외국인 관광객은 224만 2천187명(16.2%)으로 집계됐습니다.이는 2024년보다 17.7%(33만 6천491명) 늘어난 수치지만 역대 최고치인 2016년(360만 3천21명)보다는 130만 명 이상 적은 수치입니다.국적별로 보면 전체 외국인 관광객 중 중국인이 70.2%(158만 8천107명)로 가장 많았습니다.타이완 관광객이 23만 3천590명(10.4%)으로 2위를 차지했고 일본 8만 2천140명(3.7%), 미국 5만 5천449명(2.5%), 홍콩 4만 9천729명(2.2%), 싱가포르 4만 7천130명(2.1%), 인도네시아 1만 6천8명(0.71%), 말레이시아 1만 5천796명(0.7%), 태국 1만 532명(0.46%) 순이었습니다.증감률로 보면 태국 관광객이 전년(2천577명)보다 349.7%나 늘며 가장 큰 상승을 보였습니다.이는 태국 방콕 노선 전세기가 정기적으로 운항한 데 따른 걸로 보입니다.타이완 관광객도 전년과 비교해 46.5% 증가했는데 이 역시 타이완 타이베이와 가오슝 신규 노선이 취항한 영향으로 분석됩니다.정부가 지난해 9월 29일부터 한시적으로 3인 이상 중국인 단체관광객에 대한 무비자 입국을 허용하면서 감소 우려가 있었던 중국인 관광객도 전년 대비 14.8% 증가했습니다.제주 관광업계는 무비자 혜택 대상이 '단체 관광객'에 한정됐고 중국과 제주를 잇는 노선도 늘어 타 지역 무비자 입국 허용의 영향을 크게 받지 않은 것으로 보고 있습니다.반면 베트남인은 무더기 무단이탈 사건으로 전세기 운항이 중단된 여파로 유일하게 전년보다 21%나 감소했습니다.제주도와 제주관광공사는 올해 외국인 관광객 유치를 위해 국가·권역별 맞춤형 전략을 추진할 방침입니다.중화권의 경우 단체 위주 대량 유치에서 벗어나 웰니스·자연·문화 체험·미식 등 제주만의 강점을 살린 프리미엄 관광으로 만족도를 끌어올리고 일본의 경우 주요 직항 거점도시를 중심으로 마케팅을 본격화합니다.또 싱가포르·홍콩·타이완 등 아시아 주요 허브 공항의 국제선 네트워크를 활용해 환승 수요를 제주로 끌어 유럽 등 시장을 개척할 계획입니다.한편 지난해 제주를 찾은 내국인 관광객 수는 1천161만 9천551명으로 전년(1천186만 1천654명)보다 2% 줄었습니다.