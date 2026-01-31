경제협력특사 강훈식 "노르웨이와 1.3조 천무 계약 체결"

▲ 강훈식 대통령실 비서실장(가운데)

이재명 대통령의 전략경제협력 특사 자격으로 노르웨이를 방문 중인 강훈식 비서실장이 노르웨이 정부의 한국산 다연장 로켓 '천무' 구매 계약 체결을 알리며 "북유럽 진출의 교두보를 확고히 마련했다"고 말했습니다.강 실장은 어제(30일) 페이스북에 "노르웨이 정부와 의회의 사업 승인 결정에 이어 최종적으로 1.3조 원에 달하는 계약이 체결됐다"며 "북유럽 국가 대상 수출로는 최대규모"라고 밝혔습니다.그는 "지난해 10월 대통령 특사로 임명되자마자 3박 5일 일정으로 폴란드, 루마니아, 노르웨이를 방문했습니다.그때의 방문이 약 100일 만에 실질적 성과인 계약으로 이어져 정말 감사하고 또 감회가 남다르다"고 덧붙였습니다.당시 강 비서실장은 노르웨이 정부 고위 관계자들을 잇달아 만나 한국 정부 차원의 협력 의지를 설명한 것으로 알려졌습니다.강 실장은 이번 출장에서도 요나스 가르 스퇴르 노르웨이 총리를 만나 이 대통령의 친서를 전달했습니다.강 실장은 캐나다·노르웨이 등 방문을 마치고 오늘 오후 인천국제공항을 통해 귀국할 예정입니다.(사진=연합뉴스)