주유소 기름값 8주 연속 하락…국제 유가는 상승 중

국내 주유소 휘발유와 경유 주간 평균 가격이 8주 연속 하락했습니다.



오늘(31일) 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷을 보면 1월 넷째 주(26∼29일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 5.6원 내린 1천690.6원이었습니다.



지역별로 가격이 가장 높은 서울은 전주보다 2.4원 하락한 1천752.8원, 가격이 가장 낮은 대구는 6.6원 내린 1천650.1원으로 각각 집계됐습니다.



상표별 가격은 SK에너지 주유소가 평균 1천699.6원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1천664.4원으로 가장 낮았습니다.



경유 평균 판매 가격은 전주 대비 6.2원 하락한 1천583.8원을 기록했습니다.



이번 주 국제유가는 미국의 이란에 대한 군사적 행동 가능성에 대한 시장 우려와 미국·카자흐스탄 석유 생산 차질 등으로 상승했습니다.



수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 2.1달러 오른 64.4달러였습니다.



국제 휘발유 가격은 0.7달러 오른 72.0달러, 국제 자동차용 경유는 2.7달러 상승한 86.3달러로 집계됐습니다.



국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.



대한석유협회 관계자는 "최근 국제유가 추이를 보면 다음 주에도 휘발유 가격은 하락할 가능성이 높고, 경유 가격은 상승 전환할 전망"이라고 말했습니다.