미 법무부, 미네소타 시위자 총격 사망사건 민권침해 여부 조사

▲ 미국 이민단속 요원들이 지난 24일(현지시간) 미네소타주 미니애폴리스의 시위 현장에서 시위 참가자 알렉스 프레티를 제압하고 있다.

미국 연방 법무부가 최근 미네소타주에서 이민단속 요원의 총격으로 사망한 알렉스 프레티 사건에 대해 연방 차원의 민권조사에 착수했습니다.토드 블랜치 법무부 부장관은 30일(현지시간) "사건 당일과 그 이전 수일, 수주 간의 정황을 조사해 진상을 규명할 것"이라고 밝혔다고 AP, 로이터 통신이 보도했습니다.블랜치 부장관은 이번 조사를 연방수사국(FBI)이 담당하고 법무부 민권국이 지원한다고 설명했습니다.다만 그는 이번 조사에 대해 "지난 토요일에 벌어진 것과 같은 사건이 발생했을 때 FBI가 진행하는 표준적인 수사"라며 이번 검토가 예비 단계임을 강조했습니다.법무부는 지난 7일 이민세관단속국(ICE) 요원의 총격으로 사망한 르네 굿 사건에 대해서는 이 같은 조사가 필요하지 않다고 밝힌 바 있습니다.블랜치 부장관은 민권국이 모든 법 집행기관의 총격 사건을 조사하지는 않는다면서 "조사가 필요한 상황과 사실이 있어야 한다"고 말했으나, 이번 사건을 조사하기로 한 이유는 설명하지 않았습니다.그는 "도널드 트럼프 대통령은 '이 사건은 물론 우리가 조사해야 할 사안'이라고 반복해서 말해왔다"고 덧붙였습니다.민권 조사는 법 집행관이 공무 수행 중 시민의 권리를 침해했는지를 가리는 사법 절차입니다.이 조사 결과에 따라 법 집행관이 형사 기소될 수 있지만, 이를 위한 법적 기준은 매우 높다고 로이터 통신은 설명했습니다.크리스티 놈 국토안보부 장관도 폭스뉴스 인터뷰에서 "FBI가 주도하는 수사를 계속 주시하며 사건 종결에 필요한 모든 정보를 제공할 것"이라고 말했습니다.국토안보부는 이전에 산하 국토안보수사국(HSI)이 이번 수사를 이끌 것이라고 밝힌 바 있습니다.알렉스 프레티는 지난 24일 미네소타 미니애폴리스에서 열린 이민 단속 반대 시위에 참여했다가 세관국경보호국(CBP) 요원들이 쏜 총에 맞아 사망했습니다.당시 이민 당국은 그가 총기를 소지한 채 단속 요원들에 접근했다고 밝혔으나, 사건 직후 공개된 영상에는 그가 무기를 드러낸 모습이 보이지 않았으며, 요원들에 의해 총기를 압수당한 뒤에 총격을 받은 것으로 나타났습니다.