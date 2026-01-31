쿠팡 로저스 12시간 조사…'셀프 조사' 의혹 추궁

<앵커>



쿠팡의 개인정보 유출 사태와 관련해 해롤드 로저스 임시 대표가 12시간의 경찰 조사를 받고 새벽 2시를 넘어 귀가했습니다. 경찰이 이른바 쿠팡의 셀프 조사 의혹에 대해 집중 추궁한 것으로 전해졌는데, 추가 소환 조사 가능성도 있습니다.



고정현 기자입니다.



오늘(31일) 새벽 2시 20분쯤, 12시간 넘게 조사를 받은 해롤드 로저스 쿠팡 임시 대표가 경찰 청사를 빠져나옵니다.



[해롤드 로저스/쿠팡 한국 임시대표 : (증거 인멸 혐의 인정하십니까?)……. (한국을 바로 떠날 계획이십니까?)…….]



경찰은 로저스 대표를 상대로 개인정보 유출 사태와 관련 증거를 인멸했다는 이른바 '셀프 조사' 논란에 대해 집중 추궁한 것으로 전해졌습니다.



쿠팡은 앞서 지난달 25일 정보유출 범행에 쓰인 노트북을 수거했고, 유출자가 실제로 저장한 고객 개인정보가 3천 건 수준이라며 자체 조사 결과를 발표했습니다.



하지만 피해 규모가 당초 알려진 3천만 건보다 턱없이 적은 데다, 정부나 경찰과 사전 협의 없이 유출자를 접촉해 '셀프 조사', '셀프 면죄부' 논란이 일었습니다.



쿠팡 발표 이후 과학기술정보통신부에서 수사를 의뢰했고, 경찰은 최근 유출 건수가 3천만 건 이상이라며 상반된 결과를 내놓기도 했는데, 로저스 대표가 이 과정에 얼마나 개입했는지가 핵심 규명 대상입니다.



지난달 국회 청문회 다음날 출국한 뒤 소환에 불응하다 세 번째 출석 요구 끝에 처음 경찰에 나온 로저스 대표는 전적으로 협조하겠다는 입장을 밝혔습니다.



[해롤드 로저스/쿠팡 한국 임시 대표 (어제) : 쿠팡은 현재 이뤄지고 있는 정부의 모든 조사에 전적으로 협조하고 있으며, 앞으로도 계속해서 최선을 다할 것입니다.]



경찰은 로저스 대표가 국정원의 지시를 받아 자체 조사를 진행했다며 국회에서 위증한 혐의와 고 장덕준 씨의 산재 사고 은폐에 가담한 혐의 등도 수사하고 있는데 조사할 내용이 많아 한 차례 더 소환할 거라는 전망도 나옵니다.



