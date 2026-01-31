미, 이란 내무장관 등 제재…"이란 국민 잔혹 탄압에 책임"

▲ 이란 반정부 시위

미국 도널드 트럼프 행정부는 30일(현지시간) 에스칸다르 모메니 칼라가리 이란 내무장관 등 이란 내 반정부 시위대를 살해하며 탄압한 데 책임이 있는 이란 당국자들을 대거 제재했습니다.미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이날 보도자료를 통해 이같이 밝히면서 모메니 장관이 평화적으로 시위를 벌인 수천 명의 사망에 책임이 있는 핵심 기관인 법집행군(LEF)을 총괄한다고 지적했습니다.OFAC은 또 "모메니는 국내 보안 기관 조직을 책임지고 있으며, 대량 살상, 체포, 강제 실종을 이끈 LEF를 감독한다"고 설명했습니다.모메니 장관 외에도 이란 정예군인 이슬람혁명수비대(IRGC)의 정보기관 책임자 마지드 카데미, 테헤란주(州)의 IRGC 세야드 알-쇼하다 군단 사령관 고르반 모하마드 발리자데, 하마단주 IRGC 사령관 호세인 자레 카말리, 길란주 IRGC 사령관 하미드 담가니, 케르만샤주 LEF 사령관 메흐디 하지안 등도 제재 대상에 올랐습니다.OFAC은 또한 "범죄 투자자"라며 바바크 모르테자 잔자니도 제재 명단에 올렸습니다.잔자니에 대해선 "이란 국민이 정당한 권리를 지닌 이란 석유 수익 수십억 달러를 착복했고, 이는 완전히 회수된 적이 없다"며 "이란 정권의 자금 세탁을 위해 수감에서 풀려난 잔자니는 IRGC와 정권을 더 광범위하게 지원하는 주요 프로젝트에 재정 지원을 제공해왔다"고 했습니다.OFAC은 잔자니와 연계된 디지털 자산 거래소 2곳을 제재 대상에 올렸는데, 이는 이란 경제의 재정 분야에서 운영되는 디지털 자산 거래소를 처음으로 제재한 사례라고 전했습니다.스콧 베선트 재무장관은 "이란 정권은 번영 대신 국가의 석유 수익 잔여분을 핵무기 개발, 미사일, 전 세계의 테러 대리 세력에 낭비하는 걸 선택했다"며 "재무부는 이란 국민에게 쓰일 비용으로 부를 축적하는 이란 네트워크와, 부패한 엘리트들을 계속 표적으로 삼을 것"이라고 밝혔습니다.