"무역전쟁시 미국보다 유럽 피해…보복하면 더 타격받아"

▲ 컨테이너

대서양을 사이에 두고 무역전쟁이 벌어지면 미국보다는 유럽연합(EU)과 영국이 훨씬 큰 타격을 받게 된다는 분석이 나왔다고 파이낸셜타임스(FT)가 30일(현지시간) 보도했습니다.버밍엄에 있는 애스턴대 연구진의 분석에 따르면 미국이 그린란드 문제로 위협한 대로 유럽 주요국에 25% 관세를 부과하고 EU와 영국, 노르웨이가 25% 보복 관세로 대응할 경우, 1인당 실질 국내총생산(GDP) 감소 분은 영국 0.63%, EU 0.61%, 미국 0.48%로 각각 전망됐습니다.미국의 관세 부과에도 보복 조치에 나서는 유럽 국가가 없다고 가정하면 영국 0.26%, EU 0.27%, 미국 0.25%의 경제 타격이 예상됐습니다.연구를 이끈 준 두 애스턴대 경제학과 교수는 "유럽 국가가 그냥 (미국의) 관세를 감수하는 것보다 보복에 나설 때 경제가 더 안 좋아질 거라는 점을 보여준다"고 설명했습니다.FT는 트럼프 대통령이 그린란드 파병 유럽 국가들에 대한 25% 관세 계획을 철회했으나 무역 불확실성은 여전하다면서 최근 한국에 대한 25% 관세 부과를 위협한 일과 영국·EU가 무역 합의 이후로도 세부 사항을 협상 중인 상황을 짚었습니다.애스턴대 연구진은 유럽이 미국과 무역 전면전 시 패배가 예상된다면서도 유럽은 여전히 표적화한 조치로 미국에 타격을 가할 수 있다고 지적했습니다.두 교수는 유럽이 핵심 시장인 금융, 기술 부문 등 미국 서비스 분야에 대한 보복으로 확장하면 미국의 타격이 클 것이라면서 "유럽은 구글이나 마이크로소프트(MS)를 빼겠다고 위협할 순 없겠지만 시장 신규 진입자를 겨냥하는 등 규제 조처를 할 수 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)