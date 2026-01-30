'연준 의장 지명자' 워시, 현직 쿠팡 이사…주식 100억 원대 보유

▲ 케빈 워시 지명자

도널드 트럼프 미 대통령이 차기 연방준비제도(Fed·연준) 의장 후보로 지명한 케빈 워시 전 연준 이사는 최근 정보유출 사태로 도마 위에 올라 있는 쿠팡의 이사로 재직 중이라는 점에서 눈길을 끕니다.쿠팡 모기업인 쿠팡아이앤씨(Inc.·이하 쿠팡)에 따르면 워시는 지난 2019년 10월부터 현재까지 쿠팡 이사회 멤버로 활동 중입니다.워시 전 이사는 2차 양적완화 정책에 반대하며 지난 2011년 연준 이사직에서 사임한 바 있습니다.이후 스탠퍼드대 후버연구소 석좌연구원을 지냈습니다.워시는 쿠팡 외에 글로벌 물류기업 UPS의 이사회 멤버로도 활동해왔습니다.워시는 의장직에 오르기 전 민간기업 이사직에서 사임할 전망입니다.워시는 쿠팡 이사직 수행에 따른 보상으로 쿠팡 주식도 상당 규모 보유 중입니다.미 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면 워시 전 이사는 지난해 6월 기준 쿠팡 주식 47만주를 보유하고 있다고 신고했습니다.29일 종가 기준으로 이는 약 940만 달러(약 130억 원)에 해당하는 규몹니다.다만, 연준 규정상 연준 이사나 의장은 개별 기업 주식을 보유할 수 없기 때문에 임명 전 보유 주식들을 처분할 것으로 예상됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)