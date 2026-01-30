뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'아라우조 33점' 우리카드, 삼성화재 꺾고 2연승

배정훈 기자
작성 2026.01.30 22:51 수정 2026.01.30 22:54 조회수
'아라우조 33점' 우리카드, 삼성화재 꺾고 2연승
▲ 득점 후 기뻐하는 우리카드 선수들

남자 프로배구 우리카드가 삼성화재를 제물로 2연승 휘파람을 불었고, 여자부 IBK기업은행은 다섯 번째 도전 만에 한국도로공사전 첫 승리를 낚았습니다.

우리카드는 오늘(30일) 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 홈경기에서 33점을 사냥한 외국인 주포 하파엘 아라우조(등록명 아라우조)를 앞세워 삼성화재를 세트 점수 3-1(32-30 21-25 28-18 25-16)로 물리쳤습니다.

후반기 첫 경기에서 승리한 6위 우리카드는 2연승 행진으로 시즌 11승 14패(승점 32)를 기록, 5위 OK저축은행(승점 36)과 간격을 좁혔습니다.

우리카드는 또 올 시즌 삼성화재와 상대 전적에서 4승 1패의 우위를 이어갔습니다.

우리카드의 아시아 쿼터 알리 하그파라스트(11점·등록명 알리)도 두 자릿수 득점으로 승리에 힘을 보탰습니다.

반면 최하위 삼성화재는 4연패 부진에 허덕이며 시즌 5승 20패(승점 15)가 됐습니다.

경기도 화성에서 열린 여자부 경기에선 IBK기업은행이 34점을 뽑은 빅토리아 댄착(등록명 빅토리아)을 앞세워 한국도로공사를 3-0(25-11 25-22 34-32)으로 완파했습니다.

이로써 4위 기업은행은 후반기 첫 경기에서 2연패 사슬을 끊고 시즌 12승 13패(승점 39)를 기록, 3위 현대건설(승점 42)과 간격을 승점 3차로 좁혔습니다.

특히 기업은행은 올 시즌 들어 도로공사에 4전 전패를 당하다가 5라운드에 마침내 첫 승리를 거두고 전 구단 상대 승리를 완성했습니다.

기업은행의 아시아 쿼터 선수 알리사 킨켈라(13점·등록명 킨켈라)도 두 자릿수 득점으로 승리를 거들었습니다.

반면 2연승 중이던 도로공사는 기업은행에 일격을 당해 상승세가 한풀 꺾였습니다.

(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
배정훈 기자 사진
배정훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지