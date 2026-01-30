뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

음성 생필품 제조 공장 화재 초진…실종자 2명 밤샘 수색

김덕현 기자
작성 2026.01.30 21:43 조회수
음성 생필품 제조 공장 화재 초진…실종자 2명 밤샘 수색
▲ 30일 충북 음성의 한 공장 화재 현장에서 직원 2명이 실종돼 소방당국이 큰 불길을 잡은 뒤 수색 중이다.

오늘(30일) 오후 3시쯤 충북 음성군 맹동면의 한 생필품 제조 공장에서 불이 났습니다.

화재 직후 직원 81명이 대피했는데, 20대 네팔 국적 직원과 50대 카자흐스탄 국적 직원이 실종된 상태입니다.

해당 직원 2명의 휴대전화 위치값이 공장 인근으로 조회되고 있는데, 당국은 두 사람이 건물 내부에 고립됐을 가능성이 있다고 보고 있습니다.

소방 당국은 대응 2단계를 발령하고 헬기 6대 등 장비 100대와 254명의 인력을 현장에 투입해, 불이 난 지 약 3시간 만인 저녁 6시쯤 큰 불길을 잡았습니다.

당국은 잔불 정리를 하면서 내부 인명 수색 작업을 이어가고 있는데, 건물이 붕괴할 우려가 있는 걸로 알려졌습니다.

소방 당국은 중앙119구조본부 소속 수도권, 영남권 특수구조대에서 각각 1대씩 공수한 무인 소방로봇도 현장에 투입했습니다.

불이 난 공장은 물티슈와 기저귀 등을 생산하는 곳으로, 전체 5개 동(2만 4천여㎡) 가운데 3개 동이 불에 탄 것으로 잠정 파악됐습니다.

공장이 불에 약한 샌드위치 패널 구조인 데다, 내부에 가연성 물질인 펄프가 있어 불길이 급격히 번진 걸로 당국은 보고 있습니다.

한때 공장에서 약 500ｍ 떨어진 야산으로 불씨가 바람을 타고 날아가 불이 옮겨붙었는데, 1천㎡를 태운 뒤 오후 4시 10분쯤 꺼졌습니다.

소방 당국은 밤샘 수색을 이어가면서, 불을 완전히 끄는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 방침입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김덕현 기자 사진
김덕현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지