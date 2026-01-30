음성 생필품 제조 공장 화재 초진…실종자 2명 밤샘 수색

▲ 30일 충북 음성의 한 공장 화재 현장에서 직원 2명이 실종돼 소방당국이 큰 불길을 잡은 뒤 수색 중이다.

오늘(30일) 오후 3시쯤 충북 음성군 맹동면의 한 생필품 제조 공장에서 불이 났습니다.화재 직후 직원 81명이 대피했는데, 20대 네팔 국적 직원과 50대 카자흐스탄 국적 직원이 실종된 상태입니다.해당 직원 2명의 휴대전화 위치값이 공장 인근으로 조회되고 있는데, 당국은 두 사람이 건물 내부에 고립됐을 가능성이 있다고 보고 있습니다.소방 당국은 대응 2단계를 발령하고 헬기 6대 등 장비 100대와 254명의 인력을 현장에 투입해, 불이 난 지 약 3시간 만인 저녁 6시쯤 큰 불길을 잡았습니다.당국은 잔불 정리를 하면서 내부 인명 수색 작업을 이어가고 있는데, 건물이 붕괴할 우려가 있는 걸로 알려졌습니다.소방 당국은 중앙119구조본부 소속 수도권, 영남권 특수구조대에서 각각 1대씩 공수한 무인 소방로봇도 현장에 투입했습니다.불이 난 공장은 물티슈와 기저귀 등을 생산하는 곳으로, 전체 5개 동(2만 4천여㎡) 가운데 3개 동이 불에 탄 것으로 잠정 파악됐습니다.공장이 불에 약한 샌드위치 패널 구조인 데다, 내부에 가연성 물질인 펄프가 있어 불길이 급격히 번진 걸로 당국은 보고 있습니다.한때 공장에서 약 500ｍ 떨어진 야산으로 불씨가 바람을 타고 날아가 불이 옮겨붙었는데, 1천㎡를 태운 뒤 오후 4시 10분쯤 꺼졌습니다.소방 당국은 밤샘 수색을 이어가면서, 불을 완전히 끄는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 방침입니다.(사진=연합뉴스)