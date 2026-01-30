타이완 작년 경제성장률 8.6%…'AI붐' 속 15년 만에 최고치

▲ 타이완 북부 지룽 항구

타이완의 지난해 경제성장률이 8.6%로 15년 만에 최고치를 기록한 것으로 나타났습니다.30일 AFP와 블룸버그통신에 따르면 타이완의 2025년 실질 국내총생산(GDP) 증가율은 8.6%인 것으로 타이완 통계 당국 발표 토대로 잠정 집계됐습니다.전 세계적인 인공지능(AI) 관련 폭발적 수요에 힘입어 타이완은 지난해 역대 최대 수출액을 기록한 가운데 GDP 증가율 또한 2010년(10.25%) 이후 15년 만에 가장 가파른 성장세를 기록했습니다.이는 2024년 경제성장률 5.3%를 크게 웃돌았으며 타이완 정부가 제시했던 기존 성장률 전망치인 7.4%도 상회했습니다.블룸버그통신이 집계한 이코노미스트들의 전망치 중간값인 7.5%도 웃돌았습니다.지난해 4분기 GDP 증가율은 전년 동기 대비 12.68% 증가한 것으로 잠정 집계됐습니다.이는 블룸버그 전망치(8.75%)와 로이터통신 전망치(8.5%)를 모두 크게 웃돌았습니다.타이완 당국은 이번 수치가 2∼3주 내 조정될 예정이라고 덧붙였습니다.글로벌 AI 인프라 구축 수요가 타이완 경제의 견조한 흐름으로 이어질 것으로 예상되면서 여러 금융기관은 2026년 타이완의 경제성장률 전망치를 잇달아 상향 조정한 바 있습니다.골드만삭스는 올해 성장률 전망치를 최근 4.4%에서 5.1%로 상향했습니다.타이완이 최근 미국과의 무역합의에 도달한 점도 올해 타이완 경제에 대한 낙관론에 한몫하고 있다고 블룸버그는 짚었습니다.앞서 미국과 타이완은 이달 15일 상호관세율을 15%로 낮추고, 타이완 기업들과 정부가 미국에 각각 2천500억 달러(약 367조 7천억 원) 규모 투자와 신용보증을 제공하는 내용의 무역합의를 체결했습니다.(사진=연합뉴스)