뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이 대통령, 베트남 또 럼 서기장 연임 축하 통화…"호혜적 협력 적극 추진"

강민우 기자
작성 2026.01.30 19:37 조회수
이 대통령, 베트남 또 럼 서기장 연임 축하 통화…"호혜적 협력 적극 추진"
▲ 이재명 대통령, 한·베트남 공식 만찬 건배

이재명 대통령이 또 럼(To Lam) 베트남 당서기장과 통화를 하고 최근 베트남공산당 제14차 전당대회에서 연임된 것을 축하했습니다.

강유정 청와대 대변인은 오늘(30일), 서면 브리핑을 통해 이 대통령이 또 럼 당서기장에게 "(서기장의) 리더십 하에 베트남이 고도 성장을 거듭하고 국제사회에서의 위상이 더욱 높아질 것으로 확신한다"면서 "이 과정에서 포괄적 전략 동반자인 한국이 든든한 파트너로서 함께 하겠다"는 메시지를 전했다고 밝혔습니다.

이 대통령은 또, "양국이 앞으로도 원전, 고속철도, 신도시 개발 등 베트남의 미래 발전을 뒷받침할 전략적 분야에서 호혜적인 협력을 적극 추진해 나가자"고도 말했습니다.

또 럼 당 서기장은 이 대통령의 축하에 사의를 표했고, 베트남은 한국과의 협력을 매우 중시한다며 화답했다고, 강 대변인은 전했습니다.

그러면서, "지난해 활발히 진행된 고위급 교류와 양국 간 신뢰를 바탕으로 양국 관계가 더욱 발전해 나가기를 바란다"며, 이 대통령 내외의 올해 베트남 방문을 기대한다고도 했습니다.

또 럼 당서기장은 최근 베트남 호치민 출장 도중 서거한 고 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장에 대해 "베트남 국민을 대표해 깊은 애도와 위로를 전한다"고도 했습니다.

이에 이 대통령은 한국 정계의 큰 스승으로 민주주의를 위해 헌신한 고인의 일생을 소개하고, 베트남 측이 고인의 치료에서부터 운구에 이르기까지 전 과정에서 보여준 각별한 협조와 예우에 진심 어린 감사를 전했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
강민우 기자 사진
강민우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지