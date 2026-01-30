이 대통령, 베트남 또 럼 서기장 연임 축하 통화…"호혜적 협력 적극 추진"

▲ 이재명 대통령, 한·베트남 공식 만찬 건배

이재명 대통령이 또 럼(To Lam) 베트남 당서기장과 통화를 하고 최근 베트남공산당 제14차 전당대회에서 연임된 것을 축하했습니다.강유정 청와대 대변인은 오늘(30일), 서면 브리핑을 통해 이 대통령이 또 럼 당서기장에게 "(서기장의) 리더십 하에 베트남이 고도 성장을 거듭하고 국제사회에서의 위상이 더욱 높아질 것으로 확신한다"면서 "이 과정에서 포괄적 전략 동반자인 한국이 든든한 파트너로서 함께 하겠다"는 메시지를 전했다고 밝혔습니다.이 대통령은 또, "양국이 앞으로도 원전, 고속철도, 신도시 개발 등 베트남의 미래 발전을 뒷받침할 전략적 분야에서 호혜적인 협력을 적극 추진해 나가자"고도 말했습니다.또 럼 당 서기장은 이 대통령의 축하에 사의를 표했고, 베트남은 한국과의 협력을 매우 중시한다며 화답했다고, 강 대변인은 전했습니다.그러면서, "지난해 활발히 진행된 고위급 교류와 양국 간 신뢰를 바탕으로 양국 관계가 더욱 발전해 나가기를 바란다"며, 이 대통령 내외의 올해 베트남 방문을 기대한다고도 했습니다.또 럼 당서기장은 최근 베트남 호치민 출장 도중 서거한 고 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장에 대해 "베트남 국민을 대표해 깊은 애도와 위로를 전한다"고도 했습니다.이에 이 대통령은 한국 정계의 큰 스승으로 민주주의를 위해 헌신한 고인의 일생을 소개하고, 베트남 측이 고인의 치료에서부터 운구에 이르기까지 전 과정에서 보여준 각별한 협조와 예우에 진심 어린 감사를 전했습니다.(사진=연합뉴스)