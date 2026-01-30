'세계 1위' 알카라스, 츠베레프에 풀세트 승리…호주오픈 결승 선착

▲ 카를로스 알카라스

남자 테니스 세계 1위 카를로스 알카라스(스페인)가 3위 알렉산더 츠베레프(독일)를 물리치고 2026 호주오픈(총상금 1억 1천150만 호주달러·약 1천100억 원) 결승에 선착했습니다.알카라스는 오늘 호주 멜버른에서 열린 대회 남자 단식 준결승에서 5시간 27분 만에 츠베레프를 3-2(6-4 7-6<7-5> 6-7<3-7> 6-7<4-7> 7-5)로 물리쳤습니다.알카라스는 이어지는 얀니크 신네르(2위·이탈리아)-노바크 조코비치(4위·세르비아) 경기 승자와 내달 1일 우승 트로피의 주인을 가립니다.프랑스오픈(2024, 2025년), 윔블던(2023, 2024년), US오픈(2022, 2025년)에서 두 번씩 우승해 본 알카라스는 이제 1승만 더 올리면 22세 8개월의 나이로 '역대 최연소 커리어 그랜드슬래머'가 됩니다.호주오픈 결승 대진에 알카라스의 이름이 올라간 건 이번이 처음입니다.2024년과 지난해 대회에서 거푸 8강 탈락한 게 알카라스의 이 대회 최고 성적이었습니다.알카라스는 2024년 대회 8강전에서 츠베레프에 당한 패배를 되갚고 상대 전적에서 7승 6패로 앞서나갔습니다.츠베레프는 메이저 대회에서 랭킹 1위를 한 번도 이기지 못한 징크스를 이어갔습니다.그는 메이저 대회에서 이번까지 10차례나 준결승에 오르고도 한 번도 우승에는 이르지 못했습니다.알카라스는 넓게 코트를 쓰면서 구석을 찌르는 날카로운 샷을 날리며 츠베레프를 압박해 첫 세트를 따냈습니다.2세트에서는 2-5로 끌려가다가 츠베레프의 몇 차례 범실에 힘입어 타이브레이크로 승부를 끌고 가더니 강력한 포핸드 크로스로 세트 포인트를 챙겼습니다.3세트 4-4로 팽팽한 상황에서 오른쪽 허벅지 근육에 경련이 오는 위기가 알카라스에게 찾아왔습니다.메디컬 타임아웃을 부른 뒤에도 움직임이 둔하던 알카라스는 결국 타이브레이크 끝에 세트를 내줬습니다.츠베레프는 4세트 들어 많이 움직이기보다는 시속 208㎞의 강력한 서브로 자신의 서브게임을 지켜나간 알카라스를 압도하지는 못했으나, 이번에도 타이브레이크 끝에 세트를 가져갔고, 승부는 마지막 5세트로 치달았습니다.알카라스는 첫 서브 게임을 내주며 패배 위기에 몰렸습니다.그러나 끝까지 집중력을 발휘하며 츠베레프의 5, 6번째 서브 게임을 브레이크해내 결승행 티켓을 거머쥐었습니다.(사진=게티이미지)