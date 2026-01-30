뉴스
장동혁 "여야, 좋은 정치 했으면"…"재신임·사퇴" 압박

김보미 기자
작성 2026.01.30 20:56
<앵커>

국민의힘 장동혁 대표가 오늘(30일), 한동훈 전 대표 제명 의결 이후 첫 공개 행보로, 고 이해찬 전 총리의 빈소를 찾아 조문했습니다. 장 대표는 "여야가 더 좋은 정치를 했으면 한다"고 말했는데, 한 전 대표 제명에 반발하는 인사들은 장 대표에 대한 재신임 투표를 하자고 주장했습니다.

김보미 기자입니다.

<기자>

단식 중단 이후 참석한 어제 국민의힘 최고위원회의에서, 한동훈 전 대표 제명안에 찬성했던 장동혁 대표.

오늘은 '민주당의 대부', 고 이해찬 전 총리의 빈소를 찾아갔습니다.

[정청래/민주당 대표 : 내가 옛날에 (단식) 해보니까 이틀에 2kg씩 빠져요.]

[장동혁/국민의힘 대표 : 지금 병원에서 만류하는데도 왔습니다.]

장 대표는 민주당 정청래 대표에게 "고인의 뜻을 받들어 저희가 더 좋은 정치를 했으면 한다"고 말했습니다.

한 전 대표 제명으로 갈라진 국민의힘은 종일 시끄러웠습니다.

"현 상태론 6월 지방선거를 제대로 치를 수 없다"며 '장 대표 재신임 투표'를 하자는 주장이 제기되는가 하면,

[김용태/국민의힘 의원 (SBS라디오 '김태현의 정치쇼') : 당 대표 재신임 투표라든지 가령 하나의 방법입니다. 개혁 방안이라든지 이런 것을 이 지도체제에서 잘 낼 수 있는가, 아닌가를 당원들한테 한번 여쭤보는….]

친한동훈계에선 "의원들의 절대다수가 제명은 안 된단 입장이었는데 송언석 원내대표가 제명안에 찬성했다"며 송 원내대표도 장 대표와 함께 사퇴하란 요구가 나왔습니다.

하지만, 당 지도부는 사퇴 요구는 터무니없고, 다수 의견도 아니라고 일축했습니다.

[박성훈/국민의힘 수석대변인 : 우리 내부의 퇴행적 이슈에 매몰되기보단 미래를 향해서 나아가야 한다(는 의견이 다수입니다.)]

장 대표 측 인사들은 "사퇴를 운운하는 정치꾼들이 국민과 당원을 우습게 안다"고 맞받았습니다.

국민의힘 지도부는 내분 수습 차원에서라도 되도록 설 연휴 이전까지 당명 개정을 마무리하고, 당 인재영입위원회와 공천관리위원회를 꾸리는 등 지방선거 체제로의 전환을 서두를 방침인 걸로 전해졌습니다.

하지만, 내일도 한 전 대표 지지자들의 항의 집회가 열리는 등 '제명 후폭풍'은 당분간 계속될 전망입니다.

(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 남일, 디자인 : 서현중)
