김경, 수백만 원 전달 인정…경찰, 신병처리 주목

<앵커>



시의원 선거에 이어 구청장 보궐선거 공천 과정에서도 금품 로비를 벌였단 혐의를 받는 김경 전 서울시의원이 네 번째 경찰 조사를 받았습니다. 김 씨는 일부 금품을 건넨 건 맞지만, 공천의 대가는 아니었다며 혐의를 부인한 것으로 전해졌습니다.



김민준 기자가 취재했습니다.



<기자>



오늘(30일) 새벽 1시 50분쯤.



네 번째 소환된 김경 서울시 의원이 16시간 조사를 마치고 경찰 청사를 나섰습니다.



[김경/전 서울시의원 : 거듭 죄송하다는 말씀드리겠습니다. 성실히 조사에 임했습니다. 죄송합니다.]



경찰은 김 씨를 상대로 지난 2023년 서울 강서구청장 보궐선거를 앞두고, 당시 민주당 지도부였던 A 의원에게 공천 청탁을 시도했는지 추궁한 걸로 알려졌습니다.



A 의원 측근으로 알려진 전 서울시의장 양 모 씨를 통해 A 의원 접촉을 시도했고, 당시 민주당 지도부에 금품을 건네려 했던 정황이 김 씨 시의회 보좌진의 PC에서 발견된 120여 개 통화 녹취에서 포착됐기 때문입니다.



해당 녹취들엔 현역 의원 7명의 이름이 등장하는 것으로 파악됐습니다.



김 씨는 경찰 조사에서 양 씨에게 수백만 원을 건넨 건 인정하면서도, "공천 대가가 아니고, A 의원에게 전달하려고 한 것도 아니"라며 혐의를 부인한 걸로 알려졌습니다.



경찰은 어제 SBS가 단독 보도한 당원 위장전입 관련 의혹에 대해서도 수사에 착수한 걸로 확인됐습니다.



강서구청장 출마에 실패한 김 씨가 지역구를 옮겨 영등포구청장 출마를 준비하는 과정에서, 다른 지역 당원들을 영등포구로 옮기도록 할 때, 재직 증명서 등을 허위로 꾸민 정황을 경찰이 파악한 걸로 알려졌습니다.



경찰은 김 씨를 상대로 민주당 의원들에게 차명으로, 이른바 쪼개기 후원금을 건넸는지도 추궁한 걸로 알려졌습니다.



경찰은 조만간 김 씨에 대한 구속영장 신청 여부를 결정할 방침입니다.



(영상편집 : 김호진, 디자인 : 최재영)