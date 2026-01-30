내리막길서 "브레이크 왜 이래"…전신주까지 뽑혔다

<앵커>



서울 금천구에서 대형 레미콘 차량이 인도 쪽으로 넘어져 보행자들을 덮치는 사고가 났습니다. 이 사고로 운전자와 보행자 3명이 다쳤고 전신주까지 뽑혀 나가면서 일대에 정전이 발생했습니다.



배성재 기자가 취재했습니다.



레미콘 차량이 가드레일을 넘어 인도 쪽으로 넘어져 있습니다.



그대로 뽑혀 나가 도로 위로 넘어진 전신주가 사고 당시 충격을 가늠케 합니다.



오늘(30일) 오전 11시 20분쯤 서울 금천구 시흥동의 한 아파트 단지 인근 도로에서 60대 남성이 몰던 레미콘 차량이 옆으로 넘어지며 인도를 덮쳤습니다.



이 사고로 길을 걷던 60대 여성이 다리를 심하게 다쳤고, 50대, 70대 여성과 운전자는 경상을 입고 병원 치료를 받았습니다.



사고가 난 곳은 내리막 곡선 구간이었습니다.



60대 운전자는 SBS와의 통화에서 "갑자기 브레이크가 작동하지 않아, 더 속도가 붙기 전에 가로수를 들이받은 것"이라고 주장했습니다.



[레미콘 차량 운전자 : 경사로 내려가다가 브레이크가 조금 좀 문제가 있었어요. (브레이크를 밟긴 하셨어요?) 아이, 그럼요. 12월에 정기 검사도 다 제대로 받고 다 한 건데 어느 시점에서부터 (브레이크가) 안 듣더라고요.]



전신주가 넘어지면서 인근 아파트 등 755세대가 정전됐다가 1시간 20분 만에 복구되기도 했습니다.



[유인규/서울 금천구 : 추워서 일어났는데 보면 장판이 꺼져 있어서 확인해 보니까, 구급차 오고 사이렌 울리고….]



경찰은 음주나 약물 운전은 아닌 걸로 보고, 당시 시속 30km로 운행 중이었다는 운전자 진술을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



(영상취재 : 이병주, 영상편집 : 이상민, 화면제공 : 금천소방서)