주식 불장에도 현장은 한파…"경제 기초체력 키워야"

<앵커>



반도체주 강세에 힘입어 코스피가 나흘 연속 사상 최고치를 갈아치웠습니다. 반면 지난해 산업 생산 증가율은 5년 만에 가장 낮았습니다. 국내 산업이 주춤했고, 경제 체력이 많이 떨어졌다는 겁니다. 증시에만 불이 붙었을 뿐, 실물 경제엔 한파가 지속되고 있습니다.



이성훈 기자가 보도합니다.



<기자>



코스피가 나흘 연속 오르며 역대 최고치인 5천224에 마감했습니다.



장중 처음으로 5천300선을 넘었고, SK하이닉스는 90만 원을 돌파했습니다.



주식 시장은 뜨겁지만, 그 열기가 실물 경제에는 아직 미치지 못하고 있습니다.



지난해 국내 모든 산업의 생산활동을 수치로 나타낸 전산업생산지수 증가율은 0.5%로 5년 만에 가장 낮은 수준에 그쳤습니다.



반도체와 조선업 등 주력 수출 산업은 크게 성장했지만, 건설업이 발목을 잡았습니다.



[서지용/상명대 경영학부 교수 : 반도체나 운송 장비 이런 부분까지도 좋지 않았을 경우에는 오히려 0.5% 증가가 아니라 감소세로도 전환될 가능성이 있다는….]



민생회복 소비쿠폰 지급으로 연간 소비는 4년 만에 플러스로 돌아섰지만, 효과는 조금씩 사그라지고 있습니다.



[한의수/서울 경리단길 상인 : 계엄 사태인가 뭐 그거 있어 갖고 (장사가) 안 됐는데 크게 나아진 건 없어요, 작년하고 올해하고. 절반은 비어 있을 거예요 가게가. 너무 힘들어요.]



전문가들은 정부의 '코리아 디스카운트' 해소 노력과 반도체 기술 경쟁력으로 한국 증시가 한 단계 올라선 것은 분명하다면서도, 주가 상승이 경제 전체의 성과라고 보기는 아직 이르다고 말합니다.



반도체주 비중이 올라가면서 지수는 반도체 업황에 더 쉽게 휘둘릴 수 있고, 그 충격은 호황 때와 달리 내수와 고용에 더 빨리 퍼질 우려가 큽니다.



[이윤수/서강대 경제학부 교수 : 일부 기업에만 혜택이 돌아가는 증시 부양 정책보다도 어떤 경제의 성장 효과가 취약계층, 소상공인, 청년 모두에게 돌아갈 수 있도록 경제의 기초 체력을 키우는 게….]



주식 시장에 몰린 돈이 기업의 투자와 고용으로 이어져 실물 경제로 돌게 하고, 이를 통해 경제 전반의 기초를 다지는 계기로 삼아야 한다는 지적입니다.



