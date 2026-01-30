백악관-민주당, 예산안 합의…'이민 단속 갈등' 셧다운 위기 넘겨

▲ 미국 연방의회 의사당

도널드 트럼프 미국 대통령과 연방 상원 민주당이 국토안보부(DHS) 임시 예산안 처리에 합의해 정부 셧다운(업무정지) 위기를 막았다고 미 일간 월스트리트저널(WSJ) 등이 보도했습니다.앞서 29일(현지시간) 상원에서 국토안보부와 국방부, 보건복지부 등 연방정부 기관 예산을 담은 6개 세출법안 패키지의 상정 동의안은 찬성 45 대 반대 55로 부결됐습니다.미네소타주 총격 사건 여파로 민주당이 이민세관단속국(ICE)의 개혁을 요구하면서 ICE가 속한 국토안보부 예산 처리에 반대해 셧다운 우려가 불거진 상황이었습니다.이에 상원 민주당과 백악관이 협상에 들어갔고, 상원이 이미 하원을 통과한 세출법안 6개 중 5개를 신속히 통과시키기로 하면서 가까스로 셧다운을 피했습니다.국토안보부를 제외한 5개 예산안 패키지를 분리해 통과시키고, 현행 국토안보부 예산을 2주간 연장하는 데 합의했다고 민주당 척 슈머 상원 원내대표 측은 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이 합의를 지지하며 "공화당과 민주당 모두 꼭 필요한 '찬성' 표를 초당적으로 던져주기를 바란다"고 트루스소셜에서 밝혔습니다.상원에서 수정된 모든 법안은 하원의 승인을 받아야 합니다.따라서 상원은 곧 이번 합의안을 승인해 수정된 예산 패키지를 하원으로 돌려보낼 것으로 예상됩니다.다만 백악관과 민주당의 합의가 예산안 처리 시한에 임박해 이뤄져 단기적인 예산 공백이 불가피할 수도 있습니다.하원은 이번 주 휴회 중이며 월요일인 다음 달 2일 전까지는 공식 일정이 없지만, 법안 통과를 위해 하원의원들이 주말에 소집될 가능성은 있습니다.30일 밤 만료되는 정부 예산이 많아 하원의원들이 복귀하는 짧은 시간 동안 일부 기관이 일시적으로 폐쇄될 수도 있다고 WSJ은 설명했습니다.하지만 주말이어서 피해는 미미할 것으로 외신들은 관측했습니다.최근 미네소타 미니애폴리스에서 연방 요원들의 총격에 시민 두 명이 숨진 사건에 대한 반발이 거세지는 가운데, 민주당은 ICE 요원들이 단속 시 마스크를 벗고 보디캠을 착용하며 무작위 검문과 영장 없는 수색·체포를 중단하도록 하는 내용의 개혁안을 내놨습니다.민주당은 트럼프 행정부가 ICE의 강경 이민 단속을 억제하는 개혁에 동의할 때까지 국토안보부 예산을 통과시키지 않겠다는 입장을 보여왔습니다.(사진=연합뉴스)