뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

중 "일본서 중국인, 최루가스 공격·강도 피해…방문 자제해야"

유영규 기자
작성 2026.01.30 16:56 조회수
중 "일본서 중국인, 최루가스 공격·강도 피해…방문 자제해야"
▲ 중국과 일본의 국기

중국 당국이 일본에서 자국민이 최루가스 공격과 강도 피해를 입었다며 일본여행 자제를 거듭 당부했습니다.

주일 중국대사관은 30일 공식 위챗 계정을 통해 "29일 밤 도쿄 우에노 인근에서 중국 국적자 1명이 최루가스 공격을 당했으며, 여행 가방도 강탈당했다"며 "다시 한 번 일본 방문 자제를 당부한다"고 공지했습니다.

이어 "이미 일본에 체류 중인 중국인들은 현지 치안 상황을 면밀히 주시하며 안전 의식을 높이고, 자기 보호를 강화해야 한다"며 우에노에서 발생한 사건의 용의자는 도주 중이며 대사관은 현지 경찰에 재일 중국인들의 생명과 재산 보호를 촉구했다고 전했습니다.

아사히신문 등 일본 현지 매체 보도에 따르면 도쿄 우에노 거리에서 3인조 강도가 중국 국적 남성을 최루가스로 공격하고, 4억 2천300만 엔(약 40억 원)이 든 돈가방을 훔쳐 달아났습니다.

중국인 남성은 일본인 3명과 함께 돈이 든 가방을 차에 싣고 있었던 것으로 알려졌습니다.

해당 중국인 남성은 자신은 돈을 운반하는 일을 하고 있었고, 돈 가방을 하네다 공항까지 운반할 예정이었다고 주장했습니다.

중국 외교부는 지난 26일에도 춘제(春節·중국의 설) 연휴 기간 일본 여행을 자제할 것을 자국민들에게 권고했습니다.

대외적으로 중국은 자국민 안전을 내세우며 일본 여행을 말리고 있지만, 이는 지난해 11월 다카이치 사나에 일본 총리의 '유사시 타이완 개입' 시사 발언 이후 양국 관계가 급격히 냉각되면서 중국이 내놓은 보복 조처 중 하나로 여겨집니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지