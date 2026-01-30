국민의힘, 공직자 재산 공개에 "서학개미 다수…해외 주식 처분해야"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 지난 29일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다

국민의힘은 오늘(30일) 이재명 정부 고위공직자 재산 공개와 관련해 "지금 즉시 청와대 참모와 국무위원 등 고위공직자의 해외 주식 처분을 지시하라"고 촉구했습니다.박성훈 당 수석대변인은 논평에서 "이 대통령은 '코스피 5,000 시대'를 외치며 개미들에게 '국장' 투자를 독려했지만, 정작 청와대 참모들과 국무위원들은 '미국 주식'을 수백억 원어치 쓸어 담으며 '한국 탈출'을 몸소 실천하고 있다"고 주장했습니다.박 수석대변인은 "이장형 청와대 법무비서관, 노재현 주중대사, 최휘영 문화체육관광부 장관, 이찬진 금감원장 등 정권의 핵심 인사들이 엔비디아, MS 등 미국 빅테크 주식을 대거 보유 중인 '서학개미'로 드러났다"며 "고위공직자 재산 공개 내역은 '미국 주식 투자자 명부'에 가깝다"고 지적했습니다.이어 "국정을 책임지는 사람들이 미국 기업의 성장에 수백억 원을 베팅했다는 것은 한국 경제의 미래와 비전을 불신한다는 강력한 시그널"이라며 "자신들은 꿈쩍도 하지 않으면서 국민에게 국내 증시 복귀 정책을 강요하는 것은 내로남불이라는 표현으로도 부족하다"고 비판했습니다.(사진=연합뉴스)