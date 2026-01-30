"트럼프, 새 연준 의장에 워시 지명 준비"…쿠팡 이사로 활동

▲ 케빈 워시 전 연준 이사

도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지 시간) 연방준비제도(Fed·연준) 의장 후보자를 발표한다고 예고한 가운데 케빈 워시 전 연준 이사가 유력하다는 보도가 이어지고 있습니다.파이낸셜타임스(FT)는 트럼프 대통령이 제롬 파월 연준 의장 후임으로 워시 전 이사를 지명할 준비를 하고 있다고 관계자 3명을 인용해 보도했습니다.앞서 블룸버그통신도 트럼프 대통령이 워시 전 이사를 차기 연준 의장으로 지명할 수 있도록 준비하고 있다고 관계자들을 인용해 전했습니다.앞서 트럼프 대통령은 29일 워싱턴DC의 트럼프-케네디 센터에서 열린 다큐멘터리 영화 '멜라니아' 시사회에 참석해 "내일(30일) 오전 연준 의장을 발표할 것"이라고 말했습니다.새 연준 의장 후보에 대해서는 "탁월한 사람", "매우 존경받는 인물"이라면서 "금융계에서 모두가 아는 인물이 될 것이다. 매우 좋은 선택이 될 것이라 생각한다"고 말했습니다.월스트리트저널(WSJ), 블룸버그, 로이터 등에 따르면 워시 전 이사가 29일 백악관에서 트럼프 대통령과 만난 것으로 전해졌습니다.워시 전 이사가 유력하다는 소식이 전해지자 달러화 가치가 오르고 미 국채 금리도 상승세를 보였습니다.유로화 등 주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스(DXY)는 한국 시간 30일 오후 2시12분 기준으로 96.529로 전날 종가(96.283)를 웃돌고 있습니다.미래 예측 베팅 플랫폼인 '폴리마켓'에서는 현재 워시 전 이사의 차기 연준 의장 낙점 가능성이 93%를 나타냈습니다.트럼프 대통령은 집권 1기 때인 2017년 연준 의장을 고를 때 워시 전 이사도 면접했지만 최종적으로 파월 현 의장을 선택했습니다.트럼프 대통령은 그동안 파월 의장을 향해 대폭적인 금리 인하를 압박하며 공개적인 비난도 서슴지 않았습니다.워시 전 이사는 연준의 틀을 '레짐 체인지'(정권 교체) 수준으로 바꿔야 한다는 주장을 펴왔습니다.스탠퍼드대와 하버드대 로스쿨을 졸업한 워시 전 이사는 월가와 워싱턴의 정책 결정권자들 사이에 폭넓은 인맥을 갖고 있다는 평가를 받고 있습니다.쿠팡 홈페이지에 따르면 그는 2019년 10월부터 쿠팡 이사회 이사로 활동해 왔습니다.(사진=연합뉴스)