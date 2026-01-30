쿠팡 '셀프 조사' 경위 묻는다…3차 요구 끝에 경찰 출석

<앵커>



그간 연거푸 소환에 불응하던 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시 대표가 오늘(30일) 결국 경찰에 출석했습니다. 개인정보 유출 사태 관련 이른바 '셀프조사'와 산재 은폐 의혹 등 받아야 할 조사 내용이 많습니다.



해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시 대표는 공무집행방해와 국회증언감정법, 산업안전보건법 등을 위반한 혐의를 받고 있습니다.



증거를 인멸했거나, 위증을 하고, 산재를 은폐하려 했다는 의심을 받는 겁니다.



경찰의 세 차례 출석 요구 끝에 오늘 낮 2시 모습을 드러낸 로저스 대표는 "정부와 경찰 수사에 협조하겠다"고 밝혔습니다.



[해롤드 로저스/쿠팡 한국 임시 대표 : 쿠팡은 현재 이뤄지고 있는 정부의 모든 조사에 전적으로 협조하고 있으며, 앞으로도 계속해서 최선을 다할 것입니다. 오늘 경찰 조사에도 전적으로 협조하겠습니다.]



로저스 대표는 국회 청문회 다음 날인 지난 1일 출국한 뒤, 경찰의 두 차례 출석 요구에 불응했고, 지난 21일 입국해 3차 출석 요구에 응하겠다는 뜻을 밝혔습니다.



쿠팡은 지난달 25일 중국 국적의 전 직원이 회원 3천300만 명의 개인정보를 빼 갔지만, 그중 3천 명만 저장했다는 내용의 이른바 셀프 조사 결과를 공개했습니다.



과학기술정보통신부는 일방적 주장이라며 경찰에 수사를 의뢰했고, 경찰도 사전 협의 없이 쿠팡 측 조사가 이뤄진 것이었다고 밝혀 논란이 커졌습니다.



경찰은 오늘 로저스 대표를 상대로 자체 조사 과정에서 증거인멸 등 증거물에 변형이 있었는지와, 자체 조사 결과를 발표하게 된 경위 등을 확인한다는 방침입니다.



또 국정원 지시로 개인정보 유출 용의자를 만났다는 취지의 국회 청문회 답변 경위, 고 장덕준 씨 산재 은폐 의혹에 개입했는지 여부도 따져 물을 것으로 보입니다.



