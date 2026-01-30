타이완 총통, 교황에 서한…"무력 현상 변경은 평화 못 가져와"

▲ 라이칭더 타이완 총통

타이완해협을 둘러싼 군사적 긴장이 지속하는 가운데 타이완 총통이 교황 레오 14세에게 서한을 보내 "무력에 의한 현상 변경은 평화를 가져올 수 없다"며 중국을 겨냥했습니다.타이완 총통부는 30일 홈페이지를 통해 라이칭더 총통이 교황의 2026년 세계평화의 날 메시지에 화답하는 형식으로 보낸 서한 내용을 공개했습니다.라이 총통은 서한에서 "타이완은 세계 지정학적 발전과 긴밀히 연결돼 있으며 타이완해협의 평화와 안정은 국민의 안전과 복지, 글로벌 안보와 번영의 중요한 초석"이라고 밝혔습니다.이어 "타이완은 지역 내 권위주의 국가로부터 장기간 군사적 압박과 정치적 위협에 직면해 왔고 주권적 지위를 격하하려는 시도도 이어지고 있다"고 사실상 중국을 겨냥한 뒤 "그런데도 타이완은 실질적 행동으로 타이완해협의 평화를 지켜왔다"고 강조했습니다.그는 "무력이나 강압으로 타이완의 현상을 바꾸려는 시도는 결코 진정한 평화를 가져올 수 없다"며 "인권 존중과 민주적 가치에 대한 상호 신뢰와 대화만이 항구적인 평화를 구축할 수 있다"고 썼습니다.타이완이 추진 중인 경제·산업 전략도 소개했습니다.그는 타이완이 'AI 신 10대 건설'을 추진해 2040년까지 50만 명의 인공지능(AI) 인재를 양성하고 신뢰할 수 있는 AI 및 반도체 산업을 지속적으로 발전시키는 한편 국제 공급망 강화를 통해 역내 평화를 지탱하는 안정적 역할을 하겠다고 밝혔습니다.바티칸 시국(교황청)은 타이완의 12개 수교국 가운데 하나이자 유럽 유일 수교국으로, 최근에는 주교 임명 등을 계기로 중국과의 관계 개선도 모색하고 있습니다.라이 총통은 전날 중부 타이중의 한 사찰을 방문한 자리에서는 "경제를 위해서는 국방력이 필수"라며 신속한 특별국방예산법안 처리를 촉구했습니다.그는 "경제가 탄탄해야만 정부가 사람들을 효과적으로 보살피고 그들이 더 나은 삶을 살 수 있다"면서도 "경제가 아무리 좋아도 국방이 좋지 못해 병합된다면 결국 모든 노력이 헛수고가 된다"고 말했습니다.라이 총통은 중국의 미사일을 요격할 다층 방공시스템 '타이완판 아이언돔'(T-돔) 구축을 위한 1조 2천500억 타이완달러(약 58조 원) 규모의 특별 국방예산 편성이 중요하다고 설명했습니다.그러면서 입법원에서 제동이 걸린 특별국방예산법안과 중앙정부 총예산의 검토를 가능한 한 빨리 마쳐달라고 촉구했습니다.(사진=타이완 총통부 캡처, 연합뉴스)