'토트넘 동료' 베르너, 손흥민과 MLS서 붙는다…새너제이 입단

▲ 티모 베르너의 영입을 발표한 MLS 새너제이

손흥민(33·LAFC)과 함께 토트넘 홋스퍼(잉글랜드)에서 뛰었던 공격수 티모 베르너(29·독일)가 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS)에 진출해 손흥민을 적으로 만납니다.MLS 클럽 새너제이 어스퀘이크스는 오늘(30일, 한국 시간) 독일 분데스리가 라이프치히 소속의 독일 국가대표 베르너를 완전 이적 방식으로 영입했다고 밝혔습니다.베르너는 연봉 총액 상한(샐러리캡) 규정을 적용받지 않는 '지정선수'로 새너제이와 2028년 6월까지 계약했습니다.새너제이는 구체적인 조건은 밝히지 않은 채 구단 역사상 가장 큰 규모의 영입이라고 전했습니다.이적료가 발생하지 않는 자유계약으로 알려진 가운데 새너제이는 베르너가 MLS행을 결정할 경우 가장 먼저 협상할 수 있는 '디스커버리 권리'를 보유하고 있던 레드불 뉴욕에 5만 달러(약 7천만 원)를 주고 우선 협상권을 얻었다고 밝혔습니다.베르너는 새너제이에서 등번호 11을 달고 뜁니다.17세의 어린 나이에 독일 슈투트가르트에서 프로로 데뷔한 베르너는 라이프치히, 첼시(잉글랜드), 토트넘 등에서 뛰며 통산 451경기에서 154골을 기록했습니다.2024년 1월부터 1시즌 반 동안 라이프치히에서 토트넘으로 임대 이적해 손흥민과도 호흡을 맞췄습니다.스피드와 폭발적인 가속력 때문에 '터보 티모'라는 별명으로 불리는 베르너는 양쪽 윙과 세컨드 스트라이커, 최전방 공격수 등 다양한 포지션을 소화할 수 있는 다재다능한 공격수입니다.뛰어난 골 결정력뿐만 아니라, 리그에서만 54개의 도움을 기록할 정도로 동료들에게 찬스를 만들어주는 능력도 갖췄습니다.베르너는 독일 국가대표로도 57경기에 출전해 24골을 터트렸습니다.그러나 베르너는 이번 시즌 라이프치히에서 불과 공식전 3경기에 교체로 출전해 총 13분을 뛰는 데 그칠 만큼 팀의 전력 구상 밖으로 완전히 밀려난 상황이었습니다.베르너가 입단한 새너제이와 LAFC는 같은 서부 콘퍼런스에 속했습니다.베르너는 2025년 여름 토트넘을 떠나 LAFC에 입단한 손흥민과 오는 4월 20일 LAFC의 홈구장인 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 맞대결할 예정입니다.(사진=새너제이 어스퀘이크스 구단 SNS, 연합뉴스)