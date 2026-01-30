뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

치명률 최대 75% 니파바이러스…"해당국 방문 시 철저 주의"

박세용 기자
작성 2026.01.30 14:44 조회수
니파바이러스 감염증 예방수칙 (사진=질병관리청 제공, 연합뉴스)
▲ 니파바이러스 감염증 예방수칙

질병관리청은 인도와 방글라데시 등 니파바이러스 감염증 발생 지역을 방문할 경우 감염 예방에 각별히 주의해 달라고 당부했습니다.

니파바이러스 감염증은 치명률이 최소 40%에서 최대 75%에 달할 정도로 매우 높지만, 현재까지 예방 백신이나 치료제가 없는 위험한 질병입니다.

정부는 이를 제1급 법정 감염병으로 지정해 관리하고 있습니다.

주된 감염 경로는 과일박쥐나 돼지 등 감염된 동물과의 접촉이며, 오염된 식품을 섭취하거나 환자의 체액을 통한 사람 간 전파도 가능합니다.

감염 초기에는 발열과 두통, 근육통 등의 증상이 나타나고, 이후 현기증이나 의식 저하 등 신경계 증상을 거쳐 중증으로 악화할 수 있습니다.

질병청은 발생 지역 방문 시 동물 접촉을 피하고 생 대추야자수액을 섭취하지 않는 등 예방 수칙을 철저히 지켜달라고 강조했습니다.

또한 인도와 방글라데시를 검역 관리지역으로 지정해 관리 중인 만큼, 해당 국가에서 입국할 때 증상이 있다면 검역관에게 즉시 알려달라고 질병청은 당부했습니다.

(사진=질병관리청 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
박세용 기자 사진
박세용 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지