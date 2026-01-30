'박정민 출연' 화사 'Good Goodbye' MV 1억 뷰 돌파

가수 화사(HWASA)의 메가 히트곡 'Good Goodbye(굿 굿바이)' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 1억 뷰를 돌파했다.



'Good Goodbye' 뮤직비디오는 30일 오전 9시 20분 기준 화사 공식 유튜브 채널에서 1억 뷰를 돌파했다. 지난해 10월 15일 오후 6시 음원과 함께 동시 공개된 지 약 3개월 보름만이다.



2020년 6월 공개돼 현재 약 3억 4720만 뷰를 돌파 중인 'Maria(마리아)', 2019년 2월 공개돼 약 1억 1014만 뷰를 기록 중인 '멍청이(twit)'에 이어 솔로곡으로서는 세 번째 1억 뷰 돌파다. 또 화사는 2018년 6월 공개된 로꼬와의 듀엣곡 '주지마' 뮤직비디오도 약 1억 4120만 뷰를 넘어서며 개인 통산 4개의 1억 뷰 뮤비를 보유하게 됐다.



'좋은 안녕'이 가능한 일인지에 대한 물음에서 시작, 상대의 행복을 바라는 따뜻한 이별 노래 'Good Goodbye' 뮤직비디오는 화사와 배우 박정민의 특급 시너지로 화제를 모았다.



지난해 11월 19일 여의도 KBS홀에서 열린 '제46회 청룡영화상'에서 화사와 배우 박정민의 축하무대 후 그야말로 '인기 대세'가 되면서 가요계에서 신기록 행진을 이어갔다.



먼저 'Good Goodbye'는 국내 주요 음원차트 정상을 모두 차지하는 '퍼펙트 올킬(PAK)' 신기록을 세웠다.



멜론, 지니, 벅스, 유튜브 뮤직, 플로, 바이브 등 6개 주요 음원 사이트의 일간·주간·실시간 차트 순위를 통합해 집계하는 온라인 음악 순위 통합차트 아이차트에 따르면 'Good Goodbye'는 지난해 11월 30일 첫 'PAK' 달성 후 30일 오전 9시 30분 기준 누적 횟수 총 750회의 'PAK'를 기록했다.



올타임 'PAK' 순위에서 헌트릭스 'Golden(골든)'(1484회)에 이은 2위이며 헌트릭스를 제외한 국내 가수 중 최고 순위다. 뉴진스 'Ditto(디토)'(655회), BTS 'Dynamite(다이너마이트)'(610회), 아이유 'Celebrity(셀러브리티)'(462회)가 뒤를 잇고 있다.



SBS '인기가요'의 트리플 크라운을 비롯해 음악방송 5관왕도 달성했다. 또 써클차트 6관왕, 빌보드코리아의 신설차트 '빌보드 코리아 핫100' 2주 연속 1위, '빌보드 월드 디지털송 세일즈' 차트 첫 1위 등의 성과를 거두며 가요계 빅히트 곡으로 자리매김했다.



한편 화사는 1월 17일과 18일 서울 동대문구 경희대학교 평화의전당에서 '2026 HWASA CONCERT <MI CASA>(2026 화사 콘서트 <미 카사>)'를 열고 팬들과 만났다. 데뷔 12년 만에 개최한 첫 단독 콘서트에서 자신의 역량과 매력을 총집대성한 무대로 관객들의 뜨거운 환호를 이끌어냈다.



사진제공 = 피네이션







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)