동계 올림픽 대한민국 선수단 본진, 결전지 이탈리아로 출국

▲ 2026 제25회 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 참가하는 대한민국 선수단 본단이 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 출국하기 전 기념촬영을 하고 있다

2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽에 나서는 대한민국 선수단이 결전지 이탈리아로 떠났습니다.이수경 선수단장이 이끄는 대한민국 선수단 본진은 오늘(30일) 인천국제공항을 통해 이탈리아로 출국했습니다.오늘 출국길에 오른 인원은 쇼트트랙과 스피드스케이팅 등 선수들, 이수경 단장과 대한체육회 본부 인원을 합해 45명입니다.밀라노행 본단 38명은 직항편을 이용하고, 코르티나행 본단 7명은 프랑스 파리를 거쳐 현지로 향합니다.이번 대회에 선수 71명을 포함해 130명의 선수단을 파견하는 한국 선수단은 금메달 3개와 종합 순위 10위 이내를 목표로 잡았습니다.우리나라가 동계 올림픽 메달 집계 '톱10'에 든 건 국내에서 열린 2018년 평창 대회 7위 (금5·은8·동4)가 마지막이고, 외국에서 열린 대회로는 2010년 밴쿠버 대회 5위(금6·은6·동2)가 최근 사례였습니다.이수경 선수단장은 "긴장된다. 설레기도 하지만 마음이 무겁다. 놓치거나 빠뜨린 것이 없는지 챙기고 점검하고 있다"면서 "금메달 3개는 꼭 이뤘으면 좋겠고, 깜짝 스타도 나올 것 같다. 기대한 만큼의 결과를 낼 수 있도록 잘 뒷받침하겠다" 말했습니다.이 단장은 "준비 과정에서 선수들이 부당한 상황을 당하지 않도록 대처하는 '위기 대응'에 가장 많이 신경 썼고, 안전하게 마음 편히 경기에 임할 수 있는 환경을 만드는 것도 중요할 것 같다"고 덧붙였습니다.밀라노와 코르티나담페초를 비롯해 이탈리아 여러 지역에서 분산돼 열리는 이번 올림픽은 2월 6일(현지 시간) 밀라노 산시로에서 열리는 개회식을 시작으로 17일간의 열전을 펼칩니다.약 90개 국가올림픽위원회(NOC)의 선수단 2천900여 명이 참가해 8개 종목, 16개 세부 종목에서 116개의 금메달을 두고 경쟁을 벌입니다.대한민국 선수단은 현지 도착 후 각각 밀라노와 코르티나 선수촌에 입촌해 시차 적응과 컨디션 조절에 들어갑니다.선수단 여자 주장을 맡은 쇼트트랙 최민정(성남시청)은 "세 번째 올림픽이다 보니 이젠 익숙한 느낌이 들기도 한다. 최대한 즐기면서 잘해보고 싶다"면서 "주장을 맡은 만큼 책임감을 갖고 제가 할 수 있는 역할에 최선을 다하겠다"고 각오를 다졌습니다.남자 주장으로는 스노보드 알파인 종목의 간판 이상호(넥센윈가드)가 선임됐고, 개회식에 대한민국 선수단의 '얼굴'이 될 기수로는 피겨스케이팅의 차준환(서울특별시청)과 스피드스케이팅의 박지우(강원도청)가 나섭니다.대한민국 선수단은 개회식 전 2월 4일(현지 시간) 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열리는 컬링 믹스더블 라운드로빈 경기로 대회 일정에 돌입합니다.(사진=연합뉴스)