뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'김병기 최측근' 동작구의회 부의장 재소환…차남 편입 조사

배성재 기자
작성 2026.01.30 14:09 조회수
'김병기 최측근' 동작구의회 부의장 재소환…차남 편입 조사
▲ 이지희 동작구의회 부의장이 지난 21일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 정치자금법 위반 혐의로 조사를 받기 위해 출석하고 있다.

무소속 김병기 의원의 13가지 의혹을 수사 중인 경찰이 김 의원의 최측근으로 꼽히는 이지희 동작구의회 부의장을 두 번째로 소환했습니다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 오늘(30일) 오전 이 부의장을 피의자 신분으로 불러 김 의원 차남의 숭실대 편입 특혜 의혹에 대해 조사하고 있습니다.

이 부의장은 김 의원 차남이 편입할 대학을 직접 물색하고 이후 김 의원과 숭실대 총장의 만남을 주선한 의혹을 받습니다.

경찰은 이 부의장이 차남을 중소기업 재직을 전제로 하는 계약학과에 편입시키기 위한 실무 작업을 주도한 것으로 의심하고 있습니다.

김 의원 차남은 실제로는 회사에 제대로 출근하지 않는 등 사실상 허위 취업을 해 결과적으로 편입 요건을 충족하지 못했다는 것이 김 의원 전 보좌진들의 주장입니다.

경찰은 숭실대로부터 해당 입학 관련 자료를 제출받고 당시 숭실대를 이끈 장범식 전 총장을 최근 참고인으로 불러 조사한 바 있습니다.

또 차남을 채용한 중소기업을 압수수색하고 회사 대표도 피의자로 전환했습니다.

이 부의장은 김 의원 부부가 동작구의원 2명으로부터 공천헌금 명목으로 3,000만 원을 받았다는 의혹에도 직접 금품을 요구하거나 대신 받아 전달하는 등 중간책 역할을 한 혐의도 받습니다.

경찰은 현재 김 의원의 공천헌금 의혹, 배우자의 법인카드 유용 및 내사 무마 의혹, 차남의 부정 편입 의혹, 쿠팡 재직 전직 보좌진 인사 불이익 요구 의혹 등을 동시다발적으로 수사 중입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
배성재 기자 사진
배성재 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지