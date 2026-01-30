[단독] '대안과미래' 김소희, 장예찬·박민영 콕 집어 인적 쇄신 요구 (여담야담)

[편상욱의 뉴스브리핑]



▷ 편상욱 / 앵커 : 정치 여담야담 오늘은 한민수 더불어민주당 국회의원, 김소희 국민의힘 국회의원과 함께하겠습니다. 두 분 어서 오세요. (안녕하세요)



▷ 편상욱 / 앵커 : 국민의힘에서는 한동훈 전 대표 제명에 따른 후폭풍이 거세게 일고 있습니다. 오늘도 한 전 대표 제명을 결정한 장동혁 대표를 비판하는 당내 목소리들이 계속 나오고 있는데요. 사퇴에 재심 요구까지 제기되고 있습니다. 들어보시죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 김소희 의원, 당내에서 지금 분위기가 어때요? 어제 한동훈 전 대표의 제명 사실상 예정된 수순이었는데. 실제로 결행이 되고 나니까 상당히 파장이 크군요.



▶ 김소희 / 국민의힘 의원 : 이게 어느 정도 좀 가야지 될 거라고 생각은 했는데 실제로 제명 얘기가 오랫동안 나왔었고 어제 제명될 거라는 걸 다들 예측한 상황이었기 때문에 거기에 맞게 좀 친한계는 거기에 맞게 대응을 했고 저희 대안과미래도 거기에 맞춰서 입장문을 냈고요. 그런데 생각보다 어제 의총장의 의원님들의 분위기는 차분했습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그래요?



▶ 김소희 / 국민의힘 의원 : 차분했고요. 이게 아마도 제명이라는 예상된 생각을 했었기 때문에 그다음 스텝을 우리 고민해야 한다. 지방선거가 4개월도 안 남았는데 이런 부분에 대해서 우리가 그다음 단계를 논의하는 게 지금 원내 의원님들이 해야 되는 역할이 아닌가, 그런 생각들이 좀 있으셨던 것 같고. 오늘 김용태 의원께서 저런 재신임에 대해서 물어봐야 된다고 얘기를 하는 부분이나 한 전 대표 측 친한계 입장에서는 장동혁 사태 이후에 송언석 원내대표도 사퇴를 해야 한다는 이런 메시지를 내고 있기는 한데 그럼에도 불구하고 당내 주류 쪽이라고 하기는 좀 그렇지만 어쨌든 장 대표가 이런 선택을 한 것은 불가피했다는 그런 옹호론에 대한 목소리도 좀 있습니다.



그런 상황에서 장 대표가 아예 그냥 만약에 다음 주에 의총을 열어달라는 목소리가 생긴다면 본인에 대한 재신임 여부를 직접 또 의원들한테 물어보는 약간 정공법을 쓰는 것도 저는 또 괜찮다고 봅니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 한민수 의원, 일단 국민의힘 내부에서는 지방선거 앞두고 이렇게 사실상 당이 두 쪽 난 모양이 됐잖아요. 결국은 민주당만 웃을 것이다. 이런 자조 섞인 목소리가 국민의힘에서 나오고 있다고 합니다. 민주당 웃고 있습니까?



▶ 한민수 / 민주당 의원 : 웃는 건 아니고요. 좀 짜증이 납니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 왜 그렇습니까.



▶ 한민수 / 민주당 의원 : 좀 짜증이 나고 좀 화가 나려고 하는데 제가 제명 직후에 SNS에 제 메시지도 냈습니다만 제1야당이라는 곳에서 지금 제명 전쟁을 벌이고 있는 거 아닙니까? 그리고 기득권, 저는 지키기 위해서 당권 싸움을 하고 있다고 봅니다. 그런데 문제는 국민의힘의 DNA가 저런 것 같아요. 조금만 돌이켜 보시죠. 윤석열 정권 3년 동안, 그때는 더군다나 집권당이었습니다. 집권당인데 3년간 단 하루라도 국민의힘 내부에서 화합해서 정치한 거 보신 분 있습니까. 저 못 봤어요. 이준석 대표 쫓겨난다, 김기현 뭐 한다. 비대위가 아마 열 몇 번 열렸을 겁니다, 비대위 체제가. 그런 집권당이 결국은 뭘로 망했느냐. 본인들이 배출한 전직 대통령 윤석열 씨가 위헌적 불법 계엄, 내란하고 망했습니다. 그러면 지금 저렇게 누구를 자르네 마네 할 게 아니고 국민들께 사죄하고 쇄신해야 할 때 아닙니까? 민주당이 웃는 게 아니고 정말 저는 짜증 나고 슬픕니다. 저게 지금 국민의힘 제1야당의 모습이에요. 이게. 제1야당도 좀 잘해야 여야 모두가 또 경쟁하는 겁니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 그런데 비교적 온건한 입장이었던 오세훈 서울시장마저 장동혁 대표를 상당히 강하게 비판하고 나섰습니다. 오세훈 서울시장 어제 SNS에 글을 올려서 "장동혁 대표가 기어이 당을 자멸의 길로 몰아넣었습니다. 오늘의 이 결정은 결국 당 대표 개인과 홍위병 세력을 위한 사당화라고밖에 볼 수 없습니다." 이렇게 올렸는데 김소희 의원, 당 대표 개인, 장동혁 대표는 그럼 어떤 것을 위한 것이고 또 홍위병 세력이라는 건 누구를 지칭하는 건가요?



▶ 김소희 / 국민의힘 의원 : 장 대표를 만든 강성 지지층을 언급하신 것 같은데 이게 또 시점이 묘해서 친한계 의원들 16명이 지도부 사퇴한 다음에 오세훈 시장의 메시지가 또 사퇴론이 나와서 혹시 한동훈계로 되는 거 아니냐 이런 오해를 불러일으킬 수도 있는데요. 지금 오세훈 시장의 지지율이 지금 약간 왔다 갔다 하시잖아요. 오세훈 시장 입장에서는 충분히 이런 메시지를 내 수 있다고 생각합니다. 어쨌든 수도권에 있는 유권자들을 생각하면서 내신 메시지라고 생각하고 이렇게 강력한 메시지를 통해야지만 유권자들의 마음은 어쨌든 계속 유지할 수 있으면서 장 대표로 하여금 그다음 단계에 스텝을 밟아 달라, 지방선거를 위해서 뭐를 할지에 대해서 약간 세게 메시지를 내면서 그다음 대책을 요구하신 거 아닌가, 저는 그렇게 해석합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 지금 오세훈 서울시장은 누가 뭐래도 현재까지 야권의 가장 강력한 차기 서울시장 후보이기도 한데 차기 공천권을 장동혁 대표가 갖고 있단 말입니다. 장동혁 대표가 공천권을 갖고 있는데 사퇴하라, 이렇게 지방선거 앞두고 이렇게 주장한 이유 뭘까요?



▶ 한민수 / 민주당 의원 : 일전에 한동훈 전 대표 제명하면 안 된다 입장을 냈잖아요. 그런데 바로 이어서 장동혁 대표, 하루도 안 지났을 거예요. 제 기억에. 그냥 면박 당하듯이 거부를 해버렸습니다. 그런 상황에서 결국은 오세훈 시장이 요구한 것들이 철저히 무시되고 결국 한동훈 제명된 거 아닙니까? 오세훈 시장 입장에서는 이 상태로는 서울시장 선거에서 승산이 없다고 본 것 같습니다. 그러니까 장동혁 대표가 물러나지도 않겠지만 그래도 물러나라 이런 요구를 한 거라고 보고요. 결국은 이분들 모두가 저는 6.3 지방선거 이후를 생각하고 정치 행보에 들어간 거 아닌가 이런 생각이 듭니다. 결국 저는 오세훈 시장도 지금 다음 공천에 공천권을 받아서 출마할 수 있을까, 좀 의문점이 커지고 있는 것 같아요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 왜요?



▶ 한민수 / 민주당 의원 : 이미 지난번에 오세훈 시장이 요구했을 때, 한동훈 제명하지 말라고 했을 때 바로 국민의힘 내부에서 당권파를 중심으로 친윤을 중심으로 나온 게 오세훈 시장이 공천 못 받고 새로운 인물을 찾는 거 아니냐 이런 얘기도 나왔거든요. 그런데 결국은 한동훈 이렇게 했고 또 유명한 약간 강경 보수 일부에서는 극우라고 지칭하고 있는 유명 유튜버가 얘기했어요. 아마 기억하실 겁니다. 한동훈 다음은 오세훈. 그렇잖아요. 그러면 이 입장을 낼 수밖에 없죠. 그 사람이 지금 국민의힘 내부에서 얼마 전에 입당해서 전한길에 이어서 이름 얘기할까요?



▷ 편상욱 / 앵커 : 말씀하세요.

▶ 김소희 / 국민의힘 의원 : 하셔도 됩니다.



▶ 한민수 / 민주당 의원 : 고성국 유튜버 다 아니까. 셋 다 고성국 유튜버가 그렇게 얘기를 했습니다. 그러면 오세훈 시장 입장에서는 다음이 나다. 그런데 이 상태에서 장동혁 잘해보자 이런 얘기를 할 수 없는 거죠. 결국은 이분들이 제가 앞서 첫 질문 때 얘기했듯이 대한민국 국민들, 서울 시민들 삶이나 민생에는 일도 관심이 없는 사람들이다. 우리 국민들이 아셔야 돼요. 국민의힘 출신들 정치인들의 실체에 대해서.



▷ 편상욱 / 앵커 : 오세훈 서울시장 입장에서는 지금 장동혁 대표 체제에서 선거를 치러봐야 별 승산이 없다. 이렇게 판단한 거라고 보시나요.



▶ 김소희 / 국민의힘 의원 : 지금 말씀 주신 저런 오해를 불식시키기 위해서 제가 그런 말씀을 드렸던 거고요. 실제로 이제 김어준 씨를 따라 하는 고성국 씨가 그런 멘트를 많이 하시기는 합니다. 그런데 그런 오해가 있을까 봐 저희가 다른 사람을, 장동혁 대표가 다른 사람을 공천할 것이라는 그런 오해는 아예 불식시키려고 이런 말씀을 드리는 거고 어불성설이고요. 저희 보수 당원들을 대상으로 지금 가장 서울시장 후보로 누가 좋겠냐고 물으면 그냥 압도적으로 여전히 보수 쪽에서는 오세훈 시장입니다. 현역 시장인 오세훈 시장인데 다만 선거는 민주당과의 선거이기 때문에 민주당 후보와의 선거에 대한 여론조사 지지율을 지금 우리 당내 상황으로 인해서 왔다 갔다 하다 보니까 그런 차원에서 저희가 이런 부분들은 빨리 싹을 끊어내야 되기 때문에 오세훈 시장 입장에서는 저런 메시지를 낼 수밖에 없지 않았을까. 그렇게 생각을 합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 반면 한 전 대표의 제명에 찬성한 김민수 최고위원은 한 전 대표의 제명은 분열이 아닌 더 단단해지는 과정이라는 입장을 냈습니다. 들어보시죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 장동혁 대표 측 인사도 친한계 의원들이 동반 탈당은 막상 안 하지 않느냐, 임팩트가 없다. 이런 반응을 보이고 있습니다. 김소희 의원께서는 어떻게 보세요? 자멸이 아니라 오히려 더 단단해지는 과정이다. 김민수 최고위원 말을 어떻게 받아들이십니까.



▶ 김소희 / 국민의힘 의원 : 이거는 이제 강성 지지층의 말이라고 생각을 하고요. 실제로 지도부 사퇴를 요구할 때는 탈당을 하는 그 정도의 결기는 좀 보여주는 게 맞지 않느냐라는 의견이 있었던 건 사실입니다. 그래서 저희 대안과미래에서는 당장 지금 비대위 체제에 대한 대안도 없으면서 이런 요구를 하는 건 맞지 않다고 해서 굉장히 이 제명에 대한 강한 유감을 표시했고 한 전 대표도 우리 진짜 보수를 위해서 뭔가 희생과 헌신을 하셔라라는 그런 메시지를 동시에 내기도 했는데요.



저런 메시지들에 대한 우려 때문에 지금 당내에서, 당 지도부 차원에서 약간 이런 목소리가 있으니까 괜찮은 거 아니야라고 이렇게 할까 봐, 오해를 할까 봐 그런 부분들을 불식시키기 위해서 저희가 대안과미래에서도 그다음 대책 후속 대책들을 지금 계속 내려고 하고요. 이미 엎질러진 물이니까 지도부는 빨리 너무 안이하게 대처하지 말고 그다음 단계에 대한 새로운 대책을 내놓지 않으면 계속적으로 의원들이 나서서 그 부분에 대해서 뭔가를 요구하시겠죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 장동혁 대표는 당내의 반발에도 불구하고 일정을 계속 이어가고 있습니다. 오늘은 당 지도부와 함께 이해찬 전 총리의 빈소를 찾았는데요. 같이 보시죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 한민수 의원, 한 전 대표에 대해서는 어제에 이어 오늘 아무 말도 하지 않았는데 당권파에서는 일단 이번 주말만 넘기면 장 대표의 계획이 보일 것이다. 이런 얘기를 하고 있어요. 어떤 계획일 거라고 예상하십니까.



▶ 한민수 / 민주당 의원 : 아마 빠르게 공천 일정이랄지 이걸 없는 일정도 만들 겁니다. 왜냐하면 시선을 돌려야지요. 장동혁 대표나 그 대표 주변 사람들은 빠르게 속도감 있게 함으로써 한동훈 전 대표를 지우는 데 속도를 더 낼 겁니다. 그런데 그게 지금 보면 6.3 지방선거까지 넉 달이 좀 더 남았어요. 결국은 당권파, 이른바 장동혁 대표는 속도전으로 한동훈이 못 움직이게 하게 하겠다. 이런 작전으로 나설 텐데 결국은 한동훈 전 대표가 어떤 이벤트를 만들어내느냐, 한동훈 전 대표가 어떤 정치적으로 임팩트 있는 메시지를 내거나 아니면 행보를 할 수 있는 겁니다. 계속적으로 본인이 출마할 것처럼 한다든지 아니면 다른 어떠한 누구와 손을 잡는 모습을 보인다든지 그런 걸 만들어내야 하는데 그건 말 그대로 한동훈 전 대표가 지금까지 윤석열 전 대통령이나 이렇게 업혀서 정치를 시작했는데 본인이 노력해도 된 건 하나도 없잖아요. 그런데 지금부터는 스스로 어차피 제명됐어요. 잘렸기 때문에 국민의힘 소속도 아니고 이제 광야로 나왔는데 지금부터는 본인이 어떤 역량을 보이느냐, 이게 중요해요. 그런데 제가 한동훈 전 대표에 대해서 좀 고민을 한번 해 봤어요. 도대체 왜 한동훈이라는 인물은 이런 일들이 계속 이어질까? 한동훈 전 대표가 묘한 재주가 있는 것 같아요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어떤 재주요?



▶ 한민수 / 민주당 의원 : 그게 본인하고 가까웠던 사람한테 철천지원수가 되는 재주가 있어요. 보십시오. 왜냐하면 윤석열 전 대통령하고 아주 가까웠어요. 수십 년 동안 형, 동생 했는데 윤석열 씨가 뭐라고 했습니까. 이재명 당시 야당 대표보다 더 싫다, 총으로 쏴서라도 죽이고 싶은 사람. 장동혁은 누구입니까? 본인이 키웠잖아요. 바로 키워서 수석 최고까지 만들었는데 불과 몇 달 사이에 같은 하늘을 이고는 살 수 없는 한동훈. 제명까지 시켜버립니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 정치권에서 사이가 좋다가 나빠지는 일은 병가지 상사 아닌가요.



▶ 한민수 / 민주당 의원 : 그렇게까지 나빠지지 않아요. 보통 사람이. 그래도 좋은 척이라도 하는데 저 사람을 제거하지 않으면 내가 살 수가 없다. 이 정도예요. 그래서 저는 한동훈 대표의 이런 묘한 재주가 앞으로 어떻게 쓰일지 아니면 또 한동훈 전 대표가 이제는 정말 제대로 된 역량이 보일지 그게 관심입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 한동훈 전 대표에 대한 평가는 한민수 의원의 개인 견해로 제가 받아들이겠습니다.



▶ 한민수 / 민주당 의원 : 제 고민을 좀 해봤습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 김소희 의원님, 일단 장동혁 대표는 다음 주 수요일에 대표 교섭단체 대표연설이 국회에서 있어요. 거기서 뭔가 자기 정견을 밝힐 것 같고 또 당명 변경 같은 굵직한 당내 이슈들이 있지 않습니까.



▶ 김소희 / 국민의힘 의원 : 네, 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그대로 해서 한 대표 제명 논란을 가라앉힌다 이런 계획인 것 같죠?



▶ 김소희 / 국민의힘 의원 : 계획은 당연히 있으셔야 되고요. 저희가 생각하는 우려되는 지점, 고성국 씨 같은 부분에 대해서는 의원들 대부분이 지금 우려를 하고 계시고, 실은 장 대표가 강성 지지층의 등을 지고 어쨌든 이 자리까지 오셨는데 그 부분에 대해서 그쪽이 요구했던 몇 가지 사항들이 있잖아요. 윤 전 대통령 면회하시고 강성 지지층 사람들 인재 등용하고 한 대표 제명하고. 그러니까 저는 여기까지는 할 거 다 하신 것 같습니다. 그쪽에서 청구하는 영수증 처리 다 했었으면 이제는 진짜 우리 당을 위해서 노선을 바꾸시는 모습을 보여주시기를 진심으로 기대하고 있고 이런 것들이 교섭단체 연설 메시지에 담겼으면 좋겠고 그리고 그다음으로 초반에 세웠던 몇 가지 전략들이 있었는데 그때 청년 인재들을 적극적으로 공천하겠다. 이런 메시지를 내셨거든요. 그런 부분을 저는 인사를 어떻게 하는지에 대한 그런 메시지로 이게 달라졌다는 걸 보여주실 수 있을 것 같다고 그렇게 생각이 들고 또 한 가지 지금 박민영이라든지 장예찬이라든지 당의 해당 행위 같은 메시지를 하는 그런 당직자분들을 좀 제거해 주는 그런 바람들이 동시에 좀 있습니다. 그런 과정들이 있다면 원내에서도 지지를 얻으면서 노선의 변화를 기대해 볼 수 있지 않을까. 그렇게 기대해 봅니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 이른바 윤어게인 세력과의 단절도 당내의 큰 숙제 아니겠습니까.



▶ 김소희 / 국민의힘 의원 : 맞습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 비교적 중도 확산성이 있다고 평가받는 한동훈 전 대표를 일단 제거해 버린 거잖아요. 이대로 지방선거를 치를 경우에 개혁신당도 지금 사실은 연대 가능성에 대해서는 시큰둥한 모습이거든요. 어떻게 해야 한다고 보십니까.



▶ 김소희 / 국민의힘 의원 : 그런데 개혁신당 입장에서는 장 대표와 한 전 대표와의 그 싸움에 끼어들고 싶지 않았던 것 같고요. 쌍특검 관련된 부분에 대해서는 공조를 계속하겠다는 입장입니다. 어쨌든 이거는 지방선거에는 도움이 된다고 생각이 되고 통일교나 신천지 관련된 부분 그리고 공천 헌금 관련된 부분들은 국민들이 이 부분에 대해서 정치인에 대해서 되게 안 좋게 생각하는 지점이기 때문에 이 부분은 꼭 같이 건드려야 한다고 생각을 하고 있고 일단 한 대표 제명에 관련된 사항이 일단락됐으니까 그다음 단계에 개혁신당과 같이 쌍특검 공조를 하고 그다음 단계 지방선거를 어떻게 연대할지는 그건 충분히 가능성이 열려 있다고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 갤럽이 오늘 발표한 여론조사 내용 잠깐 짚어보겠습니다. 민주당과 국민의힘 지지율이 소폭 상승했습니다. 국민의힘 지지도에는 장동혁 대표의 단식에 영향이 있었던 것으로 짐작이 되는데 한 전 대표의 제명은 조사 기간 마지막 날 이뤄져서 반영이 제한됐을 수가 있습니다. 자세히 보면 민주당 지지도는 1%포인트가 올라서 44%를 기록했고요. 국민의힘 지지도는 3% 포인트가 올라서 25%로 올라섰습니다. 반면에 조국혁신당 지지도는 1%포인트 떨어져서 2%, 진보당 1%, 개혁신당 2%를 기록했습니다. 한국갤럽의 자체 여론조사고 조사 기간은 지난 화요일부터 목요일까지인데 표본 오차는 플러스마이너스 3.1%포인트, 응답률은 11.6%였는데 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 한민수 의원 보시기에는 어때요? 이 여론조사가 어제까지 이뤄진 것이기 때문에 한동훈 전 대표의 제명 소식은 지금 거의 반영이 안 됐을 거예요. 다음 주에 여론조사가 더 기대되는 대목 아니겠습니까.

▶ 한민수 / 민주당 의원 : 이른바 민주당이나 국민의힘 지지층이 아닌 무당층이랄지 중도층에서는 국민의힘 지지율이 더 빠질 겁니다. 그게 상식적인 예측 아니겠습니까. 그리고 그거를 뭐 아주 강성 지지층이랄지 이런 분들이 더 결집을 하더라도 저는 전화 면접 조사 이런 데에서는 국민 지지층 지지율이 더 빠지지 않을까. 이렇게 예상을 해 보는데 저는 왜 그렇게 보냐 하면 그나마 12.3 내란에 반대하면서 그래도 국회에서 본인의 생명의 위협이 됐든 다 떠나서 저는 한동훈 대표가 지금까지 제가 언론상이든지 정치권에서 겪어본 것 중에 딱 하나 잘한 게 있어요. 그거는 2024년 12월 3일 밤에 계엄을 해제하기 위해서 가까운 의원들과 함께 국회 본회의장에 들어온 겁니다.



그럼으로써 지금까지 국민의힘이 위헌 정당 소지가 많다, 내란 정당이다 비판을 받을 때도 친한파 의원들이 반박하는 논리 중의 하나가 한동훈 당시 대표와 함께 우리가 계엄을 하지 말자 해서 온 거 아니냐 이런 얘기를 한 거거든요. 그런데 그나마 있던 그 세력을 이번에 장동혁 대표가 제거를 했습니다. 그런데 우리 김소희 의원님 많은 기대를 하면서 무슨 박민영, 장예찬도 이렇게 좀 제거해 주고 했으면 좋겠다 하는데 그거 안 되는 거예요. 왜냐하면 그나마 조금 정신 박힌 사람을 제거했는데 이제는 누가 남았습니까.



미안한 얘기지만 윤어게인 세력 말고는 없는 겁니다. 그래서 청년 정책 저는 장동혁 대표가 들으면 미안합니다마는 볼 것도 없어요. 그냥 극우 청년 이런 청년들을 발탁하는 수밖에 없어질 겁니다. 지지층도 그렇게 남아 있고, 극우 유튜버들 계속 입당하고 그러기 때문에 저도 좀 바뀌었으면 좋겠는데 과연 장동혁 대표가 바뀔 수 있을까. 교섭단체 연설에서는 제가 안 봐도 뻔합니다. 시종일관 주야장천 이재명 대통령 공격하고 민주당 공격하고 이재명 정부 발목 잡는 데 할애할 겁니다. 그러면 우리 국민들은 국민의힘을 완전히 버려버릴 것이다. 이런 말씀 드립니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다.



(SBS 디지털뉴스부)