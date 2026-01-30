버벌진트, '내가 그걸 모를까 2026' 발매…숏폼 역주행 히트곡 재해석

버벌진트의 새 싱글 '내가 그걸 모를까 2026 (feat. Street Baby(스트릿 베이비), The Quiett(더 콰이엇), P-TYPE(피타입), 한해)'이 발매된다.



이번 곡은 최근 숏폼 플랫폼을 통해 주목받으며 역주행한 버벌진트의 대표곡 '내가 그걸 모를까'를 버벌진트가 직접 다시 한번 새롭게 재해석한 트랙으로, 원곡이 지닌 날카로운 에너지를 다양한 참여 래퍼들의 메시지를 통해 확장하며, 새로운 몰입감을 선사할 예정이다.



특히 오랜만에 본격적인 디스 랩을 선보이는 한해를 비롯해, '힙합 대부' 더콰이엇, 데이토나가 주목한 신예 스트릿베이비 그리고 1세대 '라임 마스터' 피타입의 개성 넘치는 랩핑은 트랙에 새로운 생명력을 불어넣으며 듣는 재미를 더한다는 후문.



직설적인 가사와 날 선 플로우, 밀도 높은 비트가 조화를 이루며 힙합 팬들에게 강렬한 카타르시스를 선사할 이번 싱글은, 원곡을 좋아하던 팬들은 물론 새로운 리스너들에게도 강한 인상을 남길 것으로 기대를 모으고 있다.



한편, 버벌진트의 새 싱글 '내가 그걸 모를까 2026 (feat. Street Baby, The Quiett, P-TYPE, 한해)'은 오늘(30일) 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트들을 통해 공개된다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)