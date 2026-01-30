천록담(이정), 데뷔 후 25년 만에 전국노래자랑에 뜬다

가수 천록담(이정)이 데뷔 이래 처음으로 국내 최장수 예능프로그램 '전국노래자랑'에 뜬다.



전국노래자랑 측에 따르면 다음 달 1일 방송되는 '전국노래자랑' 2151회 '서울특별시 강북구' 편에서 천록담이 가요계 데뷔 25년 만에 처음으로 '전국노래자랑' 축하 무대에 선다. 피날레 무대에 선 천록담은 '동해물과 백두산이'와 '님의 등불'을 열창해 '트로트 교주'다운 아우라와 실력으로 객석을 사로잡는다는 후문이다.



이밖에도 '트롯 왕자' 김희재가 오프닝 무대에 올라 '정든 사람아'로 팔색조 매력을 뽐낸다. 이어 '품바의 여신'으로 알려진 김추리가 '멋지다'로 흥을 한층 끌어올리고, '당돌한 여자'의 서주경이 '그래서 결론은'으로 열기를 이어간다. '트롯 아이돌' 추혁진은 '느낌 아니까'를 열창해 객석을 들썩이게 만든다.



이날 방송에서는 본선에 오른 16개 팀이 '강북구민 운동장'에 마련된 특설 무대에서 신명 나는 축제의 장을 펼치는 모습이 담긴다.



사진제공=전국노래자랑







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)