JYP 박진영, '2026 빌보드 파워 100' 이름 올려…K팝 위상 높였다

JYP 엔터테인먼트를 설립한 가수 박진영이 '2026 빌보드 파워 100'에 선정됐다. JYP엔터테인먼트 CCO(창의성 총괄 책임자)를 비롯해 정욱 대표이사, 신현국 CSO(최고 전략 책임자)도 이름을 올렸다.



빌보드는 28일(현지시간) 공식 홈페이지에 '2026 빌보드 파워 100'을 발표했다. 빌보드는 매년 전 세계 음악 산업에 영향력을 미치고 있는 인물을 각 부문별로 선정해 공개하고 있다. 박진영 JYP 설립자 겸 창의성 총괄 책임자와 정욱 대표이사, 신현국 JYP America 대표이사 겸 최고 전략 책임자는 멀티섹터 부문 12위에 이름을 올렸다.



먼저 빌보드는 "JYP는 K팝의 전 세계적인 인기에 힘입어 2025년 2분기 기록적인 매출을 달성했다"고 짚었다. 특히 '글로벌 탑 아티스트' 스트레이 키즈(Stray Kids)가 전개한 '자체 최대 규모' 월드투어 'Stray Kids World Tour < dominATE >'(< 도미네이트 >)를 지목하며 "음반 판매와 스트리밍에서도 호성과를 거뒀지만 해당 분기의 하이라이트는 스트레이 키즈의 투어였다. 콘서트와 MD 판매 매출이 각각 342%와 356% 급증했다"고 소개했다.



이어 "스트레이 키즈는 북미에서 개최한 13회 공연을 통해 약 49만 1000명의 관객을 동원하며 7620만 달러의 매출을 기록했는데, 이는 빌보드 박스스코어 기준 북미에서 가장 높은 판매량과 매출을 달성한 K팝 투어"라며 JYP의 미국 사업을 총괄하는 신현국 JYP America 대표이사가 해당 투어를 통해 큰 성공을 거뒀다고 조명했다.



마지막으로 빌보드는 "K팝 기획사의 경쟁력은 아티스트 육성 역량에 달려있는데 JYP는 MISAMO(미사모), ITZY(있지), NMIXX(엔믹스), 킥플립(KickFlip) 등을 성공적으로 육성해 오고 있다"고 평가했다.



한편 '빌보드 파워 100'은 레이블, 퍼블리싱, 라이브, 멀티섹터, 매니지먼트 등 각 부문에서 막강한 영향력을 발휘하고 있는 리더를 꼽아 발표한다. 올해는 루시안 그레인지(Lucian Grainge) 유니버설 뮤직 그룹 회장, 만티 립먼(Monte Lipman)과 에이버리 립먼(Avery Lipman) 리퍼블릭 컬렉티브 설립자, 마이클 라피노(Michael Rapino) 라이브네이션 CEO 등이 리스트에 포함됐다.



사진제공: JYP엔터테인먼트







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)