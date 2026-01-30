'2월 해병 입대' 정동원, 초록우산 광고 모델 발탁…"나눔으로 이어진 동행"

다음 달 23일 입대하는 가수 정동원이 아동복지전문기관 초록우산의 광고 모델로 발탁됐다.



오늘 30일 초록우산은 "정동원이 초록우산의 새로운 광고 모델로 선정됐다"고 밝혔다. 정동원은 꾸준한 나눔 실천을 통해 선한 영향력의 선순환을 이어가며 따뜻한 행보를 보여주고 있다.



정동원의 공식 팬카페 '우주총동원'은 다양한 기부처에서 꾸준히 나눔을 이어오며 선한 영향력에 앞장서고 있다.



앞서 지난 29일 대한적십자사는 '우주총동원'이 동절기 취약계층을 돕기 위해 한촌설렁탕 HMR 상품 약 18,000개를 기부했다고 밝혔다.



이러한 나눔 문화에 공감한 정동원은 누구나 자연스럽게 나눔에 참여할 수 있도록 기부 상품 기획에 동참했으며, 초록우산의 광고 모델로도 활동하게 됐다.



기부와 광고를 통해 나눔의 가치를 전하고 있는 정동원의 행보는 선한 영향력의 범위를 넓히며 긍정적인 반응을 얻고 있다. 특히 정동원의 따뜻하고 성실한 이미지가 초록우산이 추구하는 아동 복지의 가치와 부합하며 의미를 더하고 있다.



한편, 정동원은 다음 달 5일 새 미니앨범 '소품집 Vol.2'를 발매 예정이며, 군 입대 전인 다음 달 13일 일산 킨텍스에서 팬들과 직접 만나는 특별한 팬콘서트를 진행한 뒤 국방의 의무를 이행할 예정이다.



자료제공-쇼플레이엔터테인먼트







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)