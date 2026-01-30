[날씨] 1월 마지막까지 '강추위'…월요일 전국 곳곳 눈

뉴스
1월의 마지막 날을 하루 앞둔 오늘(30일)도 추위가 이어지고 있습니다.

여전히 일부 중부와 전북, 경북 지역을 중심으로는 한파특보가 내려져 있습니다.

현재 서울의 기온 영하 5.2도에 바람이 약간 강하게 불어 들면서 체감하는 온도는 영하 10도 아래로 뚝 떨어져 있습니다.

오늘도 중부를 중심으로는 낮에도 영하권의 추위가 나타나겠고요.

남부 지방은 전주의 기온 영상 2도 예상됩니다.

그래도 이번 추위는 내일 아침까지만 견뎌주신다면 내일 낮부터는 추위가 차츰 누그러지겠습니다.

차고 건조한 바람이 지속적으로 불어 들고 눈과 비 예보가 없다 보니 대기가 계속 메말라가고 있습니다.

남원과 충주 등 일부 지역에서는 건조특보가 더욱 늘어났고요.

동쪽 지역을 중심으로는 건조경보 지역이 추가되고 있습니다.

화재 사고 유의해 주셔야겠습니다.

오늘 전국 하늘에 가끔 구름이 많겠습니다.

모레까지 동해안을 중심으로는 너울성 파도가 강하게 밀려듭니다.

해안가 안전사고 유의해 주셔야겠습니다.

일요일에는 경기 북부와 강원 북부 내륙 지역에 눈이 내리겠고요.

월요일에는 전국 곳곳에 눈이 내릴 텐데요.

양이 많지 않아서 건조함을 달래주기는 어렵겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
