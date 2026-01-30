뉴스
북부는 '이례적 폭설' 덮쳤는데…남부는 '정반대'

문준모 기자
홋카이도를 포함한 일본 북부에는 기록적인 폭설이 이어지고 있지만, 일본 남부에서는 정반대로 강수가 극도로 부족한 날씨가 이어지고 있습니다.

건조한 날씨가 계속되면서 미야기현에서는 창고에서 붙은 불씨가 순식간에 큰 불로 번졌고, 군마현에서는 산불이 빠르게 확산돼 자위대 헬기가 투입됐습니다.

최근 한 달간 평년 대비 강수량 비율을 표시한 지도입니다.

태평양과 접한 지역 상당수는 강수량이 평년 대비 20% 미만을 기록하고 있습니다.

겨울 강수량이 이렇게 적은 건 약 30년 만이라고 일본 언론들은 보도했습니다.

도쿄에서 차로 한 시간 거리에 있는 쓰쿠이 호수입니다.

물이 말라서 드러난 경사면에 버려진 차량이 모습을 드러냈습니다.

호수 바닥에 있던 옛 건물터도 보입니다.

봄에는 호수 주위로 벚꽃이 만발해 관광객이 몰리는 곳이지만, 지난 한 달간 비가 한 방울도 오지 않으면서 풍경도 급변했습니다.

예년에는 호수 위에 떠 있던 보트들이 지금은 바싹 마른 바닥 위에 뒹굴고 있습니다.

[보트 대여업자 : 평소에는 선착장에 보트가 떠 있는데 올해는 비가 적게 와서 이런 상황이네요.]

댐을 통해 생활 급수 등을 공급해 왔지만, 최근에는 저수량이 예년에 비해 22%나 줄었습니다.

[쓰쓰이 부장/댐 관리사업소 : 쓰쿠이호가 만수일 때 수위가 저 노란색 선입니다. 특히 10월부터 3개월간은 평년의 절반밖에 비가 내리지 않아서 저수량이 줄고 있습니다.]

기록적 가뭄은 가정 식탁에도 영향을 미치고 있습니다.

양배추를 잘라봤더니 속이 꽉 차 있지 않고 숭숭 비어 있습니다.

지난해 수확한 양배추의 단면과는 확실히 차이가 있습니다.

[농민 : 속에 틈이 많아요. 속이 차지 않으니까 무게도 안 나가고요. 수분이 적어서 생육이 늦어지는 게 가장 큰 원인입니다. 예년 같으면 수확할 시기인데.]

파나 당근과 같은 다른 채소들도 발아나 생육이 늦어지고 있어서 농산물 공급 전반에 영향을 미칠 수 있다는 우려도 나옵니다.

(영상취재 : 문현진, 영상편집 : 박춘배)
