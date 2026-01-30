구윤철, AI 고용 영향에 "새로운 일자리 창출 가능할 것"

▲ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 지난 29일 서울 종로구 정부서울청사에서 연례협의차 방한한 국제신용평가사 무디스 연례협의단의 예방을 받고 아누슈카 샤 아태 지역 국가신용등급 담당 이사와 면담하고 있다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 지난 29일 오후 정부서울청사에서 국제 신용평가사 무디스의 연례협의단을 만나 한국경제 상황과 주요 정책 방향을 논의했다고 재경부가 오늘(30일) 밝혔습니다.구 부총리는 한국 경제가 지난해 상반기 0.3% 성장하는 데 그치는 등 어려운 여건이었으나 하반기 성장세가 회복되면서 2025년 당초 전망인 0.9%를 상회하는 1.0% 성장을 달성했다고 설명했습니다.구 부총리는 호황 국면의 반도체 및 방위 산업과 한국 문화 등 신성장 동력, 피지컬 인공지능 및 전력 반도체 등 초혁신 기술이 우리 경제의 경쟁력을 유지·향상하는 데 핵심 요소라며 정부가 인력·자본·규제 완화 등 전방위적으로 지원하고 있다고 밝혔습니다.무디스 측은 AI 도입이 고용에 미치는 영향을 질의했고, 구 부총리는 "상반된 의견이 모두 있지만 주력 산업의 AI 대전환, 신산업 발전 등으로 핵심 기술 기반의 새로운 일자리 창출이 가능할 것"이라고 답했습니다.한국의 지정학적 이슈 질의에는 새 정부 출범 이후 한반도 평화·안정 유지에 모든 노력을 다하는 등 안정적 흐름이 이어지도록 노력하고 있다고 말했습니다.구 부총리는 중장기 국가 채무 관리 방안 질의에는 "불필요한 부문은 지출 구조조정하고 고성과 부문에 과감하게 투자하는 성과 중심의 전략적 기조로 재정을 운용해 나갈 것"이라고 설명했습니다.재정 혁신과 규제·금융·공공·연금·교육·노동 등 구조 개혁을 통해 잠재성장률을 제고해 우리 경제를 더 강하게 만들 것이라고 강조했습니다.무디스 측은 구 부총리의 경제상황 시각과 정책 방향에 공감하며 한국의 AI 지원·산업 경쟁력 제고 방안 등에 관심을 보였다고 재경부는 설명했습니다.(사진=재정경제부 제공, 연합뉴스)