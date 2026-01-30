"원격 조종돼 돈이 빠져나가요"…사기 피해 막은 새내기 경찰

새내기 경찰이 신속하고 침착한 대응으로 약 1억 원에 이르는 사기 피해를 막은 사연이 뒤늦게 알려졌습니다.



오늘(30일) 강원 화천경찰서에 따르면 지난해 11월 5일 오후 7시 다급한 112 신고 한 통이 들어왔습니다.



신고자 A 씨는 "대출받으면 보험금을 환급해 주겠다는 말을 믿고 혹시 몰라 피싱 방지 애플리케이션(앱)을 다운받고 대출까지 받았다"며 "그런데도 이후 휴대전화가 원격으로 조종되며 대출금이 이체되는 것 같다"고 호소했습니다.



이에 화천경찰서 사내파출소 소속 정 모 순경은 A 씨에게 계좌 거래를 정지하라고 안내한 뒤 금융기관과 보험사 등에 직접 전화를 걸어 사실관계를 확인했습니다.



이후 자금 이체를 막고 원격 조정 앱을 포함한 악성 프로그램을 모두 삭제하는 등 조치했습니다.



정 순경의 신속하고 침착한 대처로 A 씨는 9천150만 원의 금전 피해를 면할 수 있었습니다.



이번 일로 정 순경은 사기 범죄 예방 공로를 인정받아 강원도경찰청장 장려장을 받았습니다.



또 경찰청 주관 제1회 특별성과 포상금 대상자로 선정돼 포상금 100만 원을 받았습니다.



정 순경은 "근무 경험은 많지 않지만, 평소 보이스피싱 대응 매뉴얼을 꼼꼼히 읽어보고 선배 경찰관들로부터 배운 대응 요령을 충실히 익힌 덕분에 실제 상황에서도 흔들림 없이 신속한 판단을 내려 대응할 수 있었다"고 말했습니다.



(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)