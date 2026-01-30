미국 '국경 차르', 미네소타서 인력 일부 철수 시사

▲ 미국 백악관 '국경 차르' 톰 호먼

미국 도널드 트럼프 행정부의 국경안보 총괄 책임자(국경 차르)가 이민 단속 요원의 총격으로 미국인 2명이 사망한 미네소타주에서 협조를 조건으로 일부 이민 단속 인력을 철수할 수 있다고 밝혔습니다.AP·AFP통신 등에 따르면 톰 호먼 백악관 국경 차르는 29일(현지 시간) 미네소타주 미니애폴리스에서 열린 기자회견에서 트럼프 행정부가 미네소타주의 이민 단속 요원 수를 줄일 수 있으며, 이는 주 및 지방 당국과 시위대가 협력할 경우에 가능하다고 말했습니다.그는 "세관국경보호국(CBP)과 이민세관단속국(ICE) 직원들이 인력 감축 계획을 수립하고 있다"며 이 계획에 따라 요원들은 교도소 업무에 집중하고 거리 작전은 줄이게 될 것이라고 말했습니다.이어 인원 감축은 지방 당국과 긴밀하게 협력할 수 있느냐에 달려 있다면서 거리에 배치된 요원을 줄일 수 있도록 "상식적인 협조"가 있어야 한다고 강조했습니다.그는 협조 조치의 예시로, '공공의 안전에 위험이 되는 범죄자'로 간주되는 수감 이민자들의 석방 일정을 ICE 요원들에게 통보해 ICE가 이들을 구금하도록 하는 방안을 들었습니다.그러나 트럼프 대통령은 "미네소타에서 이민 단속 요원들을 철수시키지 않는다"며 호먼과 엇갈리는 듯한 발언을 했습니다.트럼프 대통령은 부인 멜라니아 여사의 다큐멘터리 시사회 레드카펫 행사에서 호먼이 미네소타에서 "훌륭하게 해주고 있다"면서도 "우리는 범죄자들을 제거하고 우리나라에서 내보내야 한다. 그런 관점에서 보면 아무것도 변하지 않을 것"이라고 말했습니다.호먼은 기자회견에서 트럼프 행정부 당국자로서는 이례적으로 이민 단속 작전에 실수가 있었음을 인정하는 듯한 발언도 했습니다.그는 "이곳에서 모든 일이 완벽했다는 말을 듣고 싶지는 않다. 완벽한 것은 없다"며 "우리는 더 잘 할 수 있다"고 말했습니다.호먼은 그러면서도 트럼프 행정부가 이민 단속을 완화하지는 않을 것이며, 시위대가 연방 요원을 방해하면 그 결과를 받아들여야 할 것이라고 경고했습니다.그는 "우리는 임무를 포기하지 않는다. 단지 더 현명하게 수행할 뿐"이라면서 "트럼프 대통령이 이 문제를 해결하기를 원하고 내가 해결할 것"이라고 강조했습니다.호먼은 지난 26일 미니애폴리스에 도착해 팀 월즈 주지사, 제이콥 프레이 미니애폴리스 시장 등과 만났습니다.월즈 주지사와 프레이 시장은 미네소타에 배치된 3천여 명의 이민 단속 요원의 완전 철수를 요구해왔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)